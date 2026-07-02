Frío es sinónimo de pastel de papa con osobuco tamaño familiar

Lista de Ingredientes osobuco: 1½ kg cebolla: 1 morrón: 1 apio: 1 vino tinto: 2 copas queso cremoso: 400 gr papa: 2 kg

Preparación

1. Primero dorar los medallones de osobuco. Retirar y saltear los vegetales. Desglasar con el vino. Luego sumamos la carne y un poco de caldo. Cocinar a fuego medio durante una hora y media. Una vez listo, dejar enfriar y desmenuzar la carne.

2. Aparte formar un puré bien cremoso, con manteca y leche. Reservar unos cubos de papa pequeños semi cocidos.

3. En una fuente para horno profunda colocar una base de papa, la carne con los vegetales, trozos de queso cremoso, más puré y por arriba los cubos pequeños. Llevar a horno, pre calentado, a 190° C por 30 minutos.