SUSCRIBITE Diario papel
30 min cronometro
Yo Como

Frío es sinónimo de pastel de papa con osobuco tamaño familiar

Un plato suculento, sabroso y hoy es el día perfecto para prepararlo. La sugerencia es de @chefpacoalmeida.

Redacción

Por Redacción

img-recetas
30 min cronometro
Yo Como

Frío es sinónimo de pastel de papa con osobuco tamaño familiar

Un plato suculento, sabroso y hoy es el día perfecto para prepararlo. La sugerencia es de @chefpacoalmeida.

Redacción

Por Redacción

Lista de Ingredientes

osobuco: 1½ kg

cebolla: 1

morrón: 1

apio: 1

vino tinto: 2 copas

queso cremoso: 400 gr

papa: 2 kg

Preparación

1. Primero dorar los medallones de osobuco. Retirar y saltear los vegetales. Desglasar con el vino. Luego sumamos la carne y un poco de caldo. Cocinar a fuego medio durante una hora y media. Una vez listo, dejar enfriar y desmenuzar la carne.

2. Aparte formar un puré bien cremoso, con manteca y leche. Reservar unos cubos de papa pequeños semi cocidos.

3. En una fuente para horno profunda colocar una base de papa, la carne con los vegetales, trozos de queso cremoso, más puré y por arriba los cubos pequeños. Llevar a horno, pre calentado, a 190° C por 30 minutos.


Temas

Alimentación

comidas caseras

Cómo hacer

Frío

Gastronomía

invierno

Comentarios

Últimas Noticias

Las más leídas

Río Negro

Neuquén

Preparación

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias