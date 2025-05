Costumbres argentinas: comidas ricas y nutritivas en tiempos de fiestas patrias

Por Prof. Lic. Samuel B. García – Nutricionista – MP:108



La comida criolla no incluye alimentos ultraprocesados. La gastronomía argentina, se basa en ingredientes frescos y naturales, con preparaciones caseras y tradicionales.

Además del asado, muchas comidas representan las costumbres de los argentinos, algunas adquiridas en la época colonial, otras creadas por los pueblos originarios, y otras que derivan de ambas. Una oportunidad única para disfrutarlas son las fiestas patrias, valorando la comida como un elemento central de la cultura y las tradiciones. La gastronomía se convierte en una forma de conectar con la historia, las costumbres y la identidad nacional.

Un ejemplo es el locro, tuvo sus orígenes en épocas anteriores a la colonización española, nuestros pobladores originarios lo preparaban en base a maíz, papa y zapallo. Luego fue evolucionando en su modo de preparación e ingredientes recibiendo influencias españolas, agregando ingredientes que se disponían en cada época y región, pero manteniendo su base de vegetales y su forma de cocción a fuego lento.

En nuestra gastronomía criolla también se destacan las empanadas, son de carne cortada a cuchillo, de choclo…, en cada zona del país se preparan según su propio estilo. Otras especialidades son las humitas o tamales (maíz envuelto en su chala), carbonada, pastel de carne y papas, cordero patagónico y chivito al asador, pastelitos de dulce, tortas fritas y mazamorras. En todo el territorio nacional gracias a la multiplicidad étnica y a la diversidad de los productos alimenticios, la variedad gastronómica es enorme.



El curanto es una comida de origen mapuche, que se prepara haciendo un pozo en la tierra donde se encienden brasas y se colocan carne y vegetales, luego se cubre con hojas grandes de nalca (variedad patagónica de ruibarbo) y después con tierra para que el calor lo envuelva y se cocine lentamente.

También podemos hablar de comidas típicas de distintas regiones del mundo que se afianzaron y popularizaron como propias, gracias a la fuerte influencia de los inmigrantes, especialmente italianos, españoles, franceses, griegos, árabes y judíos.

El locro, una comida bien argentina



El tradicional locro criollo argentino es una de las recetas típicas más buscadas, un clásico de las fechas patrias y feriados de los meses más fríos.

Si bien existen diferentes tipos de locros, incluyendo de maíz, de porotos, de mandioca y de trigo, cada uno tiene su receta. Todos comparten su base vegetal, el procedimiento de cocción a fuego lento durante varias horas y su particularidad de ser un plato completamente sustancioso, nutritivo y altamente calórico por lo que se suele considerar un plato típico del invierno.



La pregunta es: ¿se puede comer un buen locro saludable?, la respuesta es sí. Para ello, es necesario aumentar el volumen a expensa del agua de cocción, aumentar la fibra y disminuir las grasas reemplazando algunos cortes de carnes. Aunque no parezca creíble, este locro no pierde su característico sabor. No va a ser un plato bajo en calorías, pero aporta muchas menos que el locro convencional, además de ser una opción más económica.

Empanadas criollas



Las empanadas son un plato típico argentino por excelencia, es por ello que en días de fiestas patrias nunca faltan en la mesa. Las empanadas llegaron a la Argentina de la mano de los españoles y cada región la adaptó a sus productos típicos y al gusto de su población. Aún hoy, cada provincia tiene su variante, desde las salteñas, tucumanas o santiagueñas, entre muchas más.

La pregunta es: ¿se puede comer unas ricas empanadas saludables?, la respuesta es sí. La comida criolla, en sí, no es inherente más saludable que otros tipos de comida. Sin embargo, se puede adaptar y preparar de manera más saludable, utilizando ingredientes locales, técnicas de cocción saludables y modificando algunos elementos tradicionales.



La comida no es solo una necesidad fisiológica, sino también un elemento cultural fundamental. Las costumbres alimentarias, los ingredientes utilizados, la forma de cocinar y compartir los alimentos, así como las tradiciones asociadas a la alimentación, reflejan la identidad y los valores de una comunidad. Come argentino, come criollo, come fresco, come casero.