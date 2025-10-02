Crackers integrales hechas en casa: fáciles y súper rendidoras

Lista de Ingredientes harina integral: 400 gr mix de semillas: 100 gr levadura fresca: 10 gr aceite de oliva: 3 cdas. sal: a gusto agua: 170 ml

Preparación

1- En un bol o sobre la mesada agregar harina, sal y levadura. Hacer una corona y en el centro colocar el mix de semillas, que recomiendo hidratarlas unos minutos previamente con agua. Se forma como una pasta y se agrega en el centro con un poco de oliva y parte del agua.

2- Comenzar a integrar y de a poco agregar el resto de agua hasta formar una masa húmeda. Amasar unos minutos, solo hasta obtener una masa suave. Dejar reposar por 20 a 30 minutos.

3- Dividir la masa y estirar dejando un espesor de medio centímetro. Cortar en cuadrados, yo los hice de 5×5. Humedecer por encima y agregar semillas o granos de sal gruesa. Con la yema de los dedos lo aplastan un poquito para que quede pegado.

4- Colocar en una placa con papel manteca y llevar a un horno, pre calentado, a 180° C por 15 minutos. Dejar enfriar y listo. Se conservan en frascos bien secos y cerrados, en bolsas bien cerradas y se pueden freezar sin problemas.