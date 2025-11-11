SUSCRIBITE
30 min cronometro
Yo Como

Croquetas de calabaza para acompañar el picoteo

Esta receta es ideal para ansiosos. Si de aperitivos hablamos, esta es la solución. La sugerencia es de @nutricion_camiraspo.

Redacción

Por Redacción

img-recetas
Lista de Ingredientes

calabaza: 200 gr

huevo: 1

pan rallado integral con semillas: 1 cda.

ciboulette, sal, pimienta y condimentos: a gusto

semillas de calabaza: c/n

Preparación

Rallar la calabaza en un bol y luego agregar el huevo, pan rallado y condimentos.

Colocar rocío vegetal en una asadera. Formar las croquetas con las manos y disponerlas en la placa.

Llevar a horno, pre calentado, 170° C por 30 minutos (depende de cada horno). Una vez horneadas, decorar con semillas de calabaza. Los ingredientes se pueden reemplazar con lo que se tenga en casa.


