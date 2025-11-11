Croquetas de calabaza para acompañar el picoteo

Lista de Ingredientes calabaza: 200 gr huevo: 1 pan rallado integral con semillas: 1 cda. ciboulette, sal, pimienta y condimentos: a gusto semillas de calabaza: c/n

Preparación

Rallar la calabaza en un bol y luego agregar el huevo, pan rallado y condimentos.

Colocar rocío vegetal en una asadera. Formar las croquetas con las manos y disponerlas en la placa.

Llevar a horno, pre calentado, 170° C por 30 minutos (depende de cada horno). Una vez horneadas, decorar con semillas de calabaza. Los ingredientes se pueden reemplazar con lo que se tenga en casa.