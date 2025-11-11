30 min
Croquetas de calabaza para acompañar el picoteo
Esta receta es ideal para ansiosos. Si de aperitivos hablamos, esta es la solución. La sugerencia es de @nutricion_camiraspo.
Lista de Ingredientes
calabaza: 200 gr
huevo: 1
pan rallado integral con semillas: 1 cda.
ciboulette, sal, pimienta y condimentos: a gusto
semillas de calabaza: c/n
Preparación
Rallar la calabaza en un bol y luego agregar el huevo, pan rallado y condimentos.
Colocar rocío vegetal en una asadera. Formar las croquetas con las manos y disponerlas en la placa.
Llevar a horno, pre calentado, 170° C por 30 minutos (depende de cada horno). Una vez horneadas, decorar con semillas de calabaza. Los ingredientes se pueden reemplazar con lo que se tenga en casa.
