De Le Cordon Bleu a Chos Malal, la historia de la pastelera Yvonne Pernavas

Entre frutos rojos, harina y mangas de repostería, Yvonne Pervanas prepara nuevas recetas para asombrar a quienes concurren a la pastelería que abrió en el 2023 en su Chos Malal natal. Tras formarse en institutos de renombre, como Le Cordon Bleu en Europa, decidió volver a su ciudad en el norte neuquino y abrazar la tradición familiar, dedicándose a la gastronomía.

“Fui a estudiar a una sucursal en Madrid de la escuela francesa la orientación de chef pastelera, estuve todo 2022 y antes de eso cursé la Tecnicatura en Gastronomía en el instituto Azafrán, en Córdoba”, indica sobre su formación. Su trayectoria académica se remonta a 2018, cuando viajó a Córdoba para estudiar Economía y cursó en simultáneo la Tecnicatura en Gastronomía. El destino intervino en el momento justo y, por una cuestión de tiempos, tuvo que optar por una de las dos. ¿Qué carrera eligió?: “Gastronomía, sin dudas”, afirmó.



En esa elección pesó el legado culinario. “Hay una larga trayectoria en mi familia y si bien ellos no fueron formados de manera académica siempre hubo mucha pasión y yo lo tengo en la sangre”, asegura. Desde hace más de 30 años, su padre está a cargo del restaurante y la “única heladería artesanal de Chos Malal”, -acota Yvonne-: Don Costa. El nombre de los locales es, de hecho, en honor a su abuelo a quien llamaban así.

“Cuando regresé de España -en 2023- abrí la pastelería con ayuda de mi familia”, recuerda. Don Costa Pastelería fue ganando espacio a nivel local, en base al esfuerzo y el cariño puesto en cada parte del proceso de elaboración. “Funciona muy bien; la gente acompaña y valora el producto, la calidad y eso me permite salir de lo que es la pastelería tradicional y, de pronto, poder mostrar un producto nuevo, sabores nuevos, más finos. Los clientes lo eligen y eso me permite probar otras cosas”, valoró.



En la elaboración diaria usa fruta de temporada y productos de estación “porque le dan protagonismo a la cocina, además es invaluable la calidad de un producto de temporada y lo que aprendí es que hay que tratar de llevar la cocina a lo más sustentable posible”.

“Los insumos se los compro a los productores de la zona. Hay pequeños productores de manzanas, de peras. También aprovecho viajes al Valle para llevar frutos rojos”, cuenta entusiasmada mientras imagina una nueva receta para la pastelería.



“Volverme a Chos Malal fue una decisión grande -reconoce-, porque aposté a crecer en un lugar pequeño”. Eso le ha dado muchas alegrías y también renovó su entusiasmo en lo profesional. Sin embargo, no deja de pensar a futuro, por eso sigue capacitándose, viendo cómo crece su emprendimiento y soñando en todo lo que puede traerle aparejado el destino.