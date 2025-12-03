SUSCRIBITE
20 min cronometro
Yo Como

Deliciosas bombas de calabaza y garbanzos, ideales si te estás cuidando

Una opción saludable muy fácil de hacer y en poco tiempo. La sugerencia es de @levartenutricion.

Redacción

Por Redacción

img-recetas
20 min cronometro
Yo Como

Deliciosas bombas de calabaza y garbanzos, ideales si te estás cuidando

Una opción saludable muy fácil de hacer y en poco tiempo. La sugerencia es de @levartenutricion.

Redacción

Por Redacción

Lista de Ingredientes

garbanzos cocidos: ½ taza

puré de calabaza: ½ taza

almidón de maíz: 2 cdas. soperas

harina integral: 2 cdas. soperas

sal, pimentón, ajo en polvo: a gusto

semillas de sésamo blanco y negro: c/n

Preparación

Procesar los garbanzos junto con el puré de calabaza, hasta tener una pasta homogénea. Agregar el almidón, la harina y los condimentos. Mezclar bien hasta integrar. Dejar reposar en heladera 30 minutos.

Luego armar bolitas y agregar un dado de queso fresco en el centro. Cerrar bien para evitar que el queso se salga durante la cocción. Rebozar con las semillas y cocinar en horno, pre calentado, a 200° C por 20 minutos.


Temas

Alimentación

Alimentación saludable

Cómo hacer

Gastronomía

Comentarios

Preparación

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias