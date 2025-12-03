Deliciosas bombas de calabaza y garbanzos, ideales si te estás cuidando

Lista de Ingredientes garbanzos cocidos: ½ taza puré de calabaza: ½ taza almidón de maíz: 2 cdas. soperas harina integral: 2 cdas. soperas sal, pimentón, ajo en polvo: a gusto semillas de sésamo blanco y negro: c/n

Preparación

Procesar los garbanzos junto con el puré de calabaza, hasta tener una pasta homogénea. Agregar el almidón, la harina y los condimentos. Mezclar bien hasta integrar. Dejar reposar en heladera 30 minutos.

Luego armar bolitas y agregar un dado de queso fresco en el centro. Cerrar bien para evitar que el queso se salga durante la cocción. Rebozar con las semillas y cocinar en horno, pre calentado, a 200° C por 20 minutos.