Día Mundial de la papa frita: tips para que salgan bien crocantes
La comida belga que se popularizó en todo el mundo. Una elaboración que tiene fanáticos de todas las edades.
Que noble alimento la papa frita. ¿A quién no le tienta un buen plato como guarnición? Su color, su aroma… el sabor es único. Nadie puede resistirse a semejante manjar. Solas o acompañadas con alguna salsa. Compradas o caseras, todo vale a la hora de probarlas. Sabemos cuál es su origen, incluso quiénes fueron los primeros en freirlas, pero aun se desconoce quién fue el inventor de proclamar el 20 de agosto como Día Mundial de la papa frita.
Pero dejemos de lado tanto protocolo y vayamos directo a la receta. La sugerencia es de @burgerfacts y te invitamos a que nos cuentes cómo las preparás vos. A tomar nota:
1) Pelá las papas y cortalas. Dales una enjuagada con agua tibia para eliminar la “babita” que tienen por el almidón o podés hervir agua y sumergirlas por 5 minutos.
2) Secalas con un repasador, o ponelas en una ollita o sartén a fuego bajo y remové hasta que estén secas.
3) En esa misma ollita o sartén, cubrilas de aceite frío (el que quieras usar, si es oliva mucho mejor), dales una removida para que no se peguen al fondo y ahí poné el fuego bien fuerte. Si, aceite frío. Hace mucho que los cocineros científicos demostraron que es un mito que si el aceite está frío la papa sale aceitosa y poco crocante.
4) Mientras se cocinan, remové 1 o 2 veces para asegurarte que no se peguen al fondo. Esperá a que las papas tomen un color bien dorado y listo. Un poco de sal y a comer.
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