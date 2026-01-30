SUSCRIBITE Diario papel
Yo Como

Dos recetas de cocteles de verano para disfrutar durante la tarde de pileta

Más que fáciles para poner en práctica y refrescarse con algo delicioso.

Redacción

Por Redacción

Lista de Ingredientes

COCTEL 1: --

sandía: 100 gr

maracuyá: 50 gr

lima: 1 gajo

almíbar: 30 ml

vodka: 60 ml

COCTEL 2: --

ananá: 1 rodaja

lima: 2 gajos

azúcar: 1 cda.

gin: 45 ml

campari: 30 ml

Preparación

Para el primero, la sandiíta, en una coctelera machacar fuerte el maracuyá, la sandía y la lima. Sumar el almíbar y el vodka. Batir con abundante hielo y colar sobre una copa previamente enfriada. Se puede decorar con un pequeño trozo de sandía.

Para la caipi especiada de ananá, machacar en un vaso de whisky la lima, el ananá (de 1 cm de espesor y sin el centro) y el azúcar. Cubrir con hielo partido y sumar el gin y el campari. Batir y servir con dos sorbetes.


