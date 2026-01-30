Dos recetas de cocteles de verano para disfrutar durante la tarde de pileta

Lista de Ingredientes COCTEL 1: -- sandía: 100 gr maracuyá: 50 gr lima: 1 gajo almíbar: 30 ml vodka: 60 ml COCTEL 2: -- ananá: 1 rodaja lima: 2 gajos azúcar: 1 cda. gin: 45 ml campari: 30 ml

Preparación

Para el primero, la sandiíta, en una coctelera machacar fuerte el maracuyá, la sandía y la lima. Sumar el almíbar y el vodka. Batir con abundante hielo y colar sobre una copa previamente enfriada. Se puede decorar con un pequeño trozo de sandía.

Para la caipi especiada de ananá, machacar en un vaso de whisky la lima, el ananá (de 1 cm de espesor y sin el centro) y el azúcar. Cubrir con hielo partido y sumar el gin y el campari. Batir y servir con dos sorbetes.