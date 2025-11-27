SUSCRIBITE
40 min cronometro
Conocé cuál es el secreto para que una torta libre de gluten quede bien esponjosa

Esta receta es apta para toda persona que quiera comer algo dulce y rico. Fácil de hacer y muy práctica. La sugerencia es de @toienlacocina.

img-recetas
Conocé cuál es el secreto para que una torta libre de gluten quede bien esponjosa

Esta receta es apta para toda persona que quiera comer algo dulce y rico. Fácil de hacer y muy práctica. La sugerencia es de @toienlacocina.

Lista de Ingredientes

manteca: 150 gr

azúcar: 150 gr

huevos: 3

extracto de vainilla: 2 cditas.

maicena: 180 gr

polvo de hornear: 1 cdita. colmada

Preparación

Precalentar el horno en 180º C. Batir la manteca pomada y el azúcar. Añadir los huevos de a uno y la esencia de vainilla, batiendo luego de cada incorporación. Agregar la maicena y el polvo de hornear y mezclar hasta integrar todo.

Verter la mezcla en un molde de 24 cm enmantecado y hornear unos 40 minutos o hasta que al pinchar con un palito salga seco.


Preparación

