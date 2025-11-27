Conocé cuál es el secreto para que una torta libre de gluten quede bien esponjosa

Lista de Ingredientes manteca: 150 gr azúcar: 150 gr huevos: 3 extracto de vainilla: 2 cditas. maicena: 180 gr polvo de hornear: 1 cdita. colmada

Preparación

Precalentar el horno en 180º C. Batir la manteca pomada y el azúcar. Añadir los huevos de a uno y la esencia de vainilla, batiendo luego de cada incorporación. Agregar la maicena y el polvo de hornear y mezclar hasta integrar todo.

Verter la mezcla en un molde de 24 cm enmantecado y hornear unos 40 minutos o hasta que al pinchar con un palito salga seco.