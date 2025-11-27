40 min
Conocé cuál es el secreto para que una torta libre de gluten quede bien esponjosa
Esta receta es apta para toda persona que quiera comer algo dulce y rico. Fácil de hacer y muy práctica. La sugerencia es de @toienlacocina.
40 min
Conocé cuál es el secreto para que una torta libre de gluten quede bien esponjosa
Esta receta es apta para toda persona que quiera comer algo dulce y rico. Fácil de hacer y muy práctica. La sugerencia es de @toienlacocina.
Lista de Ingredientes
manteca: 150 gr
azúcar: 150 gr
huevos: 3
extracto de vainilla: 2 cditas.
maicena: 180 gr
polvo de hornear: 1 cdita. colmada
Preparación
Precalentar el horno en 180º C. Batir la manteca pomada y el azúcar. Añadir los huevos de a uno y la esencia de vainilla, batiendo luego de cada incorporación. Agregar la maicena y el polvo de hornear y mezclar hasta integrar todo.
Verter la mezcla en un molde de 24 cm enmantecado y hornear unos 40 minutos o hasta que al pinchar con un palito salga seco.
Comentarios