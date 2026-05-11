Hot Sale 2026: los mejores formas de evitar estafas y las claves para hacer compras seguras

A la medianoche de este lunes se dio inicio formal al Hot Sale 2026, uno de los eventos de compras de comercio electrónico más grandes y esperados del año por los consumidores argentinos. Tras una edición anterior que dejó números impactantes —con una facturación que superó los $556.765 millones—, la expectativa de los comercios y usuarios está en su punto más alto.

Sin embargo, el vertiginoso ritmo de las ofertas también representa un escenario propicio para engaños virtuales.

Por este motivo, la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), organizadora del evento, difundió una serie de recomendaciones esenciales para evitar estafas, garantizar la seguridad de las operaciones y exprimir al máximo los beneficios durante los tres días de descuentos.

Tomar precauciones es un paso fundamental, especialmente para aquellos usuarios que no están habituados a realizar operaciones por internet o que recién están incursionando en el ecosistema digital. Aprender a leer correctamente la información que ofrece cada vendedor es la primera barrera de defensa contra posibles fraudes.

Guía práctica: cómo comprar seguro en el Hot Sale 2026

Para organizar tu experiencia y garantizar que tu dinero esté a salvo, los especialistas de la CACE diagramaron los siguientes consejos clave:

Verificar la oficialidad: antes de ingresar los datos de tu tarjeta o concretar cualquier compra, ingresá siempre a través del sitio web oficial del Hot Sale. Esto te permitirá corroborar que la marca o el comercio en el que vas a comprar es un participante oficial del evento y no una página clonada.

antes de ingresar los datos de tu tarjeta o concretar cualquier compra, ingresá siempre a través del sitio web oficial del Hot Sale. Esto te permitirá corroborar que la marca o el comercio en el que vas a comprar es un participante oficial del evento y no una página clonada. Investigar la reputación: leé siempre las reseñas y los comentarios de otros compradores en las páginas o foros. Esta información es vital para saber qué tipo de experiencia, calidad de atención y tiempos de envío podés esperar con cada vendedor.

leé siempre las reseñas y los comentarios de otros compradores en las páginas o foros. Esta información es vital para saber qué tipo de experiencia, calidad de atención y tiempos de envío podés esperar con cada vendedor. Anticipación y organización: armá previamente un listado (wishlist) con los productos específicos que te gustaría adquirir. Esto evita compras compulsivas y te permite focalizar tu búsqueda rápidamente.

armá previamente un listado (wishlist) con los productos específicos que te gustaría adquirir. Esto evita compras compulsivas y te permite focalizar tu búsqueda rápidamente. Aprovechar la inmediatez: si encontrás el producto que buscabas a un buen precio, compralo en el momento. El tráfico de usuarios es masivo y es muy probable que los artículos más demandados se queden sin stock rápidamente.

si encontrás el producto que buscabas a un buen precio, compralo en el momento. El tráfico de usuarios es masivo y es muy probable que los artículos más demandados se queden sin stock rápidamente. Evaluar la financiación: chequeá con detenimiento qué medios de pago ofrece cada tienda y cuáles son las facilidades o convenios bancarios. En contextos inflacionarios, las cuotas sin interés suelen ser el beneficio más buscado.

Para no perderte ninguna «bomba» de descuentos de último momento, la organización recomienda suscribirse al newsletter en el sitio oficial del Hot Sale. De esta manera, vas a recibir notificaciones e información segmentada según tus propios intereses y búsquedas.

Además, es clave seguir el minuto a minuto a través de las cuentas oficiales del evento en redes sociales (Instagram, X, Facebook y TikTok), buscando siempre el usuario verificado (@hotsalearg) en todas las plataformas.