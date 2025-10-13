El menú de la semana: qué comemos del 13 al 17 de octubre por el chef Roberto Montiel
Un menú completo para tener siempre a mano. Ingredientes fáciles de conseguir y elaboraciones sin complicaciones.
«Hoy les dejo una lista de recetas para la semana con pescado, cerdo y carne de ternera. No duden en intercambiar las proteínas o las guarniciones. Un menú familiar con aristas de cocina gourmet en algunas recetas», Roberto Montiel – Chef Ejecutivo / Casa Blanca Restaurante y Eventos Del grupo Global.
Listado de compras
- 1 kilo de merluza
- 1 colita de cuadril
- 4 solomillos
- 4 pechugas de pollo
- 3 morrones rojos
- perejil
- vino blanco
- caldo de verdura
- 1 lata tomate triturado
- 2 calahorras
- 2 peras
- 150 gr aceitunas negras
- 50 gr queso rallado
- 1 cabeza de ajo
- 2 kilos de papa
LUNES: Merluza con espinacas a la paprika
Ingredientes (para 4 personas):
– 400 gr de filetes de merluza o pescado blanco
– 150 gr de espinacas frescas
– 2 zanahorias
– 150 gr de champiñones
– 1 limón
– 1 ramito de aromáticas
– 1 cdita de paprika
– 1 cdita de vinagre de vino blanco
– sal
Preparación
1. Lavar bien las espinacas bajo un chorro de agua fría, escurrirlas y cocinar en agua hirviendo con sal durante unos minutos. Escurrir y reservar.
2. Pelar las zanahorias y cocinarlas en agua con sal. Lavar los champiñones, quitarles el extremo de los tallos, filetearlos y rociarlos con zumo de limón.
3. Cocinar la merluza al vapor con agua perfumada con medio limón y el ramito de hierbas aromáticas. Una vez cocida, cortarla en trozos grandes.
4. Poner en una ensaladera el pescado, las espinacas, las zanahorias cortadas a láminas y los champiñones.
5. Aliñarlo, todavía caliente, con aceite, vinagre y sal. Servir, inmediatamente, espolvoreado con la paprika.
MARTES: Colita de cuadril con papas a la pobre
Ingredientes (para 4 personas):
– 1 colita de cuadril
– 800 gr papas
– manteca
Para la salsa
– 1 vaso de vino blanco
– 1 limón
– 4 dientes de ajo
– perejil
Preparación
1. Preparar la salsa mezclando el vino blanco, el zumo de limón exprimido, los 4 dientes de ajo machacados y el perejil picado.
2. En un recipiente para ir al homo, preparar un fondo con las papas, peladas y cortadas finas. Disponer encima la colita de cuadril.
3. Untar la colita de cuadril con la manteca y regarla con la salsa preparada. Sazonar y llevar a horno, precalentado a temperatura fuerte, unos 30 minutos. Servir recién hecho.
MIÉRCOLES: Solomillo de cerdo encebollado y peras
Ingredientes (para 4 personas)
– 2 solomillos de cerdo
– 2 peras
– 2 cebolla grande
– 100 ml (1/2 vaso) de crema
– 50 g de pasas
– 1 cubito de caldo de verduras
– aceite
– coñac
– sal y pimienta
Preparación
1. Salpimentar la carne y freírla en un poco de aceite, a fuego fuerte, hasta que esté dorada por todos los lados. Flamearla con coñac y retirarla de la cazuela.
2. En la misma grasa, rehogar la cebolla cortada en aros finos y la pera cortada en dados. Cuando la cebolla esté dorada, añadir el cubito de caldo disuelto en ¼ de litro de agua caliente. Poner de nuevo la carne y cocerla durante 10 minutos.
3. Retirar la carne y cocer la cebolla y la pera durante 10 minutos más, agregar la pasas y la crema. Cocinar unos minutos todo junto y rectificar la sal. Servir la carne cortada en filetes finos y cubierta con la salsa muy caliente.
JUEVES: Pechugas de pollo con pesto de aceitunas y batatas horneadas
Ingredientes (para 4 personas):
– 4 pechugas
– 2 dientes de ajo
– 20 gr queso rallado
– 150 gr aceitunas negras
– 1.5 Kilo de batatas
Preparación
1. Poner las aceitunas en un mixer o picarlas a cuchillo lo más que se pueda hasta que se haga una pasta. Agregar los ajos picados y el queso rallado, amalgamar con aceite de oliva.
2. Pelar las batatas y cortar en cubos. Cocinar horno con un poco de manteca y sal.
3. Cocinar las pechugas en una sartén a fuego fuerte. Cuando estén cocidas poner el pesto arriba de la pechuga.
VIERNES: Merluza con piperada y papas al natural
Ingredientes (para 4 personas):
– 600 gr merluza
– 1 cebolla mediana
– 1 morrón calahorra o dulce
– 2 morrones rojos
– 1 caldo de verduras
– 250 gr tomate triturado
– 60 ml vino blanco
– 2 dientes ajo
– perejil picado
– 1 cda. aceite de oliva
– sal y pimienta
– 2 papas medianas
– 4 huevos
– 1 kilo de batata
– 4 cebollas
Preparación
1. Calentar aceite en una sartén grande. Añadir la cebolla hasta que esté transparente. Agregar los morrones y cocinar durante 5 minutos, luego añadir el ajo y cocinar durante 1 minuto. Incorporar el jugo de tomate y cocinar durante 20 minutos o hasta que los estén tiernos los morrones. Pueden cocinarlo 10 minutos más, si prefieren, o hasta que los morrones estén bien tiernos. Agregar el caldo de verduras y dejar que espese un poco. Salpimentar. Debe quedar un toque caldoso. Pueden prepararlo con 2 o 3 días de antelación y guardar en la heladera. Hervir las papas en rodajas.
2. Cocinar la merluza en una sarten vuelta y vuelta. Poner una nuez de manteca hasta que se derrita. Espolvorear con perejil picado.
3. Servir con la piperada debajo de la merluza y las papas hervidas.
Express 15 minutos: Tarta de choclo
Ingredientes:
– 1 lata choclo cremoso
– 2 cdas. queso crema
– 100 gr queso rallado
– 2 huevos
– sal y pimienta a gusto
Preparación
1. Mezclar, pisando bien con un tenedor para integrar, todos los ingredientes. Se pueden agregar dados de queso tipo mozzarella o cualquier queso que tengan. Aceitar una tartera, cubrir con 1 tapa de tarta y rellenar con la pasta de choclos.
2. Cocinar en horno a temperatura media hasta que se levante y se vea cocida la cubierta.
3. Cuando la cubierta esté firme, subir un poco el horno para dorar la tarta y los bordes de la masa. ¡Y listo!
