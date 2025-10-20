El menú de la semana: qué comemos del 20 al 24 de octubre por el chef Juan Izaguirre
Son 5 opciones para que pongas en práctica. Simples, con ingredientes locales y mucho sabor.
Una nueva semana en la que te proponemos no pensar a la hora de cocinar. Y digo no pensar porque nuestros chef invitados te resuelven el tan tormentoso «¿qué comemos hoy?«. Esta vez quién nos da una mano salvadora es el chef Juan Carlos Izaguirre. Él es cocinero, asesor y Embajador Gastronómico de la provincia de Río Negro. Tomá nota de los ingredientes y a prender las hornallas.
Listado de compras
- 4 filetes de merluza
- 4 bifes de cerdo
- 4 pata-muslo o pechugas
- 300 gr carne picada
- 6 huevos
- 4 zapallitos redondos
- tomates cherry
- 2.2 kg papas
- 1.2 kg batatas
- 2 morrones rojos
- 1 morrón verde
- harina 0000
- 100 ml vino blanco
- leche
- manteca
- miel
- aceite de oliva
- 1 cabeza de ajo
- mix cereales sin azúcar
- queso rallado
LUNES: Ñoquis de papa salteados en aceite de oliva con tomates cherry, albahaca y ajo
Ingredientes (4 personas):
– 1 kg. papas
– 300 gr harina 0000
– 1 huevo
– sal y pimienta a gusto
– 300 gr tomates cherry
– 2 dientes de ajo
– 4 cdas. aceite de oliva
– 1 puñado hojas de albahaca fresca
– 50 gr queso rallado (opcional)
Procedimiento
1. Ñoquis: Hervir las papas con cáscara hasta que estén tiernas. Pelar y hacer un puré en caliente. Agregar el huevo, sal, pimienta y de a poco incorporar la harina hasta formar una masa blanda que no se pegue. Formar cilindros, cortar los ñoquis y hervir en agua con sal hasta que suban a la superficie. Reservar.
2. Salteado: En una sartén con aceite de oliva, dorar el ajo picado. Agregar los tomates cherry cortados por la mitad. Incorporar los ñoquis cocidos, saltear todo junto unos minutos. Finalizar con albahaca fresca y queso rallado si se desea.
MARTES: Filete de merluza apanado en cereales con brócoli gratinado
Ingredientes:
– 4 filetes de merluza de 150-180 g c/u
– 2 huevos
– 100 gr harina
– 150 gr mix cereales sin azúcar (corn flakes, avena, semillas)
– sal y pimienta a gusto
– 2 plantas de brócoli
– 500 ml salsa blanca (béchamel)
– 100 gr queso rallado
– 1 cda. manteca
Procedimiento
1. Pescado: Salpimentar los filetes. Pasarlos por harina, luego huevo batido y finalmente por los cereales triturados groseramente. Cocinar en horno a 200° C durante 20-25 minutos o hasta dorados (también se puede hacer a la plancha con poco aceite).
2. Brócoli gratinado: Cortar el brócoli en flores, blanquear en agua con sal 3-4 minutos. Colar y colocar en una fuente para horno. Cubrir con la salsa blanca caliente y espolvorear con queso rallado. Gratinar al horno fuerte hasta que esté dorado.
MIÉRCOLES: Pollo a la portuguesa con puré de papas
Ingredientes:
– 4 pata-muslo o pechuga de pollo
– 1 morrón rojo
– 1 morrón verde
– 1 cebolla grande
– 2 tomates perita
– 2 dientes de ajo
– 100 ml vino blanco
– 200 ml caldo de ave
– 2 cdas. aceite
– 1.2 kg papas
– 200 ml leche
– 50 gr manteca
– sal, pimienta, pimentón y orégano a gusto
Procedimiento
1. Sellar el pollo con aceite en una olla o sartén profunda. Agregar cebolla, morrones y ajo picados. Cocinar 5 minutos. Incorporar el tomate, vino blanco y caldo. Condimentar con pimentón, orégano, sal y pimienta. Cocinar tapado a fuego medio durante 30-40 minutos.
2. Puré: Hervir las papas peladas, hacer puré, agregar leche caliente y manteca. Salpimentar.
JUEVES: Churrasco de cerdo a la plancha con batatas a la miel
Ingredientes:
– 4 bifes o churrascos de cerdo de 180-200 g c/u
– sal, pimienta, romero a gusto
– 2 cdas. aceite de oliva
– 1.2 kg. batatas
– 2 cdas. miel
– 30 gr manteca
– jugo de 1 naranja (para darle un toque cítrico, opcional)
Procedimiento
1. Batatas: Pelar y cortar en cubos medianos. Hornear con manteca, sal y un poco de aceite por 25 minutos a 200° C. Agregar la miel y el jugo de naranja, mezclar y hornear 10 minutos más.
2. Churrascos: Condimentar y dorar a la plancha con un poco de aceite, 3-4 minutos por lado o según grosor.
VIERNES: Zapallitos rellenos con ensalada de verdes
Ingredientes:
– 4 zapallitos redondos grandes
– 300 gr carne picada
– 1 cebolla
– ½ morrón
– 1 diente de ajo
– 100 gr arroz cocido (opcional)
– 50 gr queso rallado
– 2 cdas. pan rallado
– 2 cdas. aceite de oliva
– 200 gr ensalada de verdes (rúcula, lechuga, espinaca)
– vinagreta: aceite, vinagre, sal y limón
Procedimiento
1. Cortar la tapa de los zapallitos y ahuecarlos con cuidado. Blanquearlos en agua con sal 3-4 minutos. Reservar.
2. Saltear la cebolla, ajo y morrón picado. Agregar carne picada y cocinar. Mezclar con el interior de los zapallitos picados, arroz (si se usa), queso rallado, sal y pimienta.
3. Rellenar los zapallitos, espolvorear con pan rallado y un chorrito de aceite. Gratinar al horno 15-20 minutos. Acompañar con ensalada de hojas verdes y vinagreta.
