El menú de la semana: qué comemos del 6 al 10 de octubre por el chef Juan Solorza
Una lista útil para saber qué preparar de lunes a viernes. Una pequeña solución a la tarea diaria de los que estamos siempre al frente de la cocina.
Una nueva semana comienza y tenemos los platos que no pienses tanto en qué vas a cocinar. Con ingredientes de estación y fáciles de encontrar, esta vez le tocó el turno de inspirarnos en la cocina al chef Juan Solorza.
LUNES: Faina con ensalada de rúcula, habas y vinagreta de oliva, mostaza y miel
Ingredientes:
Para la faina
• 250 gr harina de garbanzos
• 750 cc agua
• 10 gr sal
• 30 cc aceite de oliva
• 1 huevo (opcional)
• tomillo o romero picado a gusto
Para la ensalada
• 3 ataditos de rúcula, lavados y desinfectados
• 200 gr habas 200 gr (cocidas en agua hirviendo con sal por 5 minutos)
• vinagreta (50 cc de oliva + 1 cda. mostaza + 1 cda. miel + sal y pimienta a gusto)
Preparación
Para la fainá vamos a mezclar todo junto en un bol cuidando que no nos queden grumos. El resultado es una masa bastante líquida, la que vamos a dejar reposar mínimo 1/2 hora y hasta 1 día, si tenemos tiempo. Precalentamos el horno a 180° C y una placa pizzera de 30 cm de diámetro. Horneamos por 25 minutos.
Plato terminado, servimos con una ensalada fresca de rúcula, habas cocidas aderezamos con vinagreta de aceite de oliva, mostaza y miel.
MARTES: Omelette de queso cremoso y espárragos
Ingredientes:
• 8 huevos
• 100 cc leche
• sal y pimienta a gusto
• 150 gr queso cremoso
• 2 ataditos espárragos (ideal elegirlos finitos, bien verdes y que estén firmes)
Preparación
Limpiar los espárragos, cortamos y desecharemos la parte final blanca y fibrosa. El resto lo cortamos en rodajas y cocinamos unos 3 minutos máximo en sartén con aceite de oliva. Reservamos. Dejamos cortados en dados el queso cremoso.
Mezclar en un bol: huevos, leche y condimentos a gusto. Calentamos nuevamente la sartén con aceite de oliva y agregamos un cuarto de la mezcla de huevos. Sin remover esperamos a que se comiencen a despegar los bordes y entonces agregamos espárragos y dados de queso en la mitad del mismo.
Doblamos por la mitad cubriendo con omelette, espárragos y quesos. Dejamos cocinar un minuto más y quitamos del sartén. Repetir procedimiento con el resto de la mezcla. Servimos en plato y podemos acompañar con ensalada fresca.
MIÉRCOLES: Milanesa de cerdo con ensalada de coliflor, cebollas asadas y chauchas con pesto
Ingredientes:
• 1 kg pulpa, nalga o bola de lomo de cerdo, cortada en bifes delgados
• 3 huevos
• 2 dientes de ajo
• 1/2 atado de perejil
• 1/2 kg pan rallado
• 1 atado albahaca
• 50 gr nueces
• 30 gr queso rallado
• aceite de oliva c/n
• sal y pimienta c/n
• 1 coliflor
• 2 cebollas moradas
• 500 gr chauchas
• 1 limón
Preparación
Dejar por una hora los bifes de cerdo en la mezcla de huevo, sal , ajo y perejil picado, para que tomen sabor de la marinada.
Mientras para el pesto, picar bien finito la albahaca, el ajo, las nueces (tostadas previamente para acentuar su sabor) y un poco de queso rallado. Juntamos todo en un recipiente y cubrimos de aceite de oliva. Condimentamos y reservamos.
Cortamos el coliflor en arbolitos del mismo tamaño y cocinamos por 4 minutos en agua hirviendo con sal. Pelamos las chauchas y realizamos mismo procedimiento de cocción que el coliflor. Una vez listos nuestros vegetales, llevamos al horno precalentado con las cebollas cortadas en octavos.
Por último ya los bifes habrán tomado sabor y entonces pasamos a rebozarlos con el pan rallado. Llevamos en placa al horno y cocinamos hasta asegurarnos que están completamente cocidos, de 15 a 20 minutos.
Servimos las milanesas de cerdo acompañadas de los vegetales asados aderezados con el pesto.
JUEVES: Arroz cremoso con pollo, gírgolas y espárragos
Ingredientes:
• 300 gr arroz grano corto (carnaroli o símil)
• 1 diente de ajo
• 1 cebolla picada fina
• 1 morrón rojo cortado en cuadraditos
• 1 zanahoria cortada en cuadraditos
• 500 gr gírgolas cortadas en tiras
• 1 atado espárragos cortados en rodajas
• 4 presas de pollo cortadas en cubos
• 200 cc vino blanco
• 1 litro caldo de verduras
• 100 gr manteca
• 150 gr queso rallado fresco
Preparación
En una olla amplia ponemos aceite de oliva, ajo, cebolla, morrón, zanahoria y comenzamos a cocinar. Incorporamos el pollo y doramos, luego las gírgolas y por último los espárragos.
Es el momento de agregar el arroz y dorar un poco. Incorporamos el vino y dejamos evaporar el alcohol por unos 2 minutos. Seguido, agregamos caldo hirviendo de a poco a medida que revolvemos y vemos que sea necesario para su cocción. En unos 20 minutos deberíamos tener un arroz al dente. Apagamos el fuego y dejamos reposar 5 minutos.
Por último rectificamos condimentos y agregamos, fuera del fuego, la manteca y el queso sin dejar de revolver hasta que tenga una textura claramente cremosa y homogénea. Servir en platos y perfumar con perejil picado.
VIERNES: Pizza a la piedra
Ingredientes:
• 500 gr harina 0000
• 15 gr sal
• 260 gr agua
• 30 cc aceite de oliva
• 10 gr levadura fresca
• 1 lata tomate perita
• condimento para pizza
• 400 gr muzzarella
Preparación
Comenzamos realizando un fermento: levadura + 50 gr agua + 50 gr harina del total. Reservamos.
En un recipiente mezclamos harina, sal, fermento y agua. Integramos y una vez que se juntó incorporamos el aceite de oliva. Amasamos hasta obtener una masa lisa y homogénea por 15 minutos. Dejar reposar mínimo 1 hora. La masa debe quedar firme no blanda. Dividir en 4 bollos y volver a reposar por 1/2 hora.
Precalentar el horno a temperatura máxima. Si contás con piedra para hornear, calentarla también o de no ser así, usamos una placa de horno.
Estirar los bollos bien finitos, agregar salsa de tomate fresca condimentada con especias y sal, muzzarella y al horno caliente. Cuando la base quedó crocante, sacamos cortamos, colocamos un chorrito de aceite de oliva por encima y a disfrutar.
