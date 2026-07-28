El programa Con Todo Gusto llega a la televisión abierta con un ciclo que recorre producción y gastronomía de Río Negro

El programa, conducido por Juan Manuel Larrieu y Enrique «Kike» Gómez, se emitirá una vez por mes desde distintos puntos de la provincia. Habrá cocina en vivo, invitados, historias y un recorrido por la identidad productiva y gastronómica rionegrina. Después de años recorriendo Río Negro para contar las historias que nacen alrededor de una mesa, Con Todo Gusto inicia una nueva etapa. El domingo 2 de agosto llegará a la pantalla de Canal 10 de Río Negro y también podrá verse, en simultáneo, a través del canal de YouTube de Con Todo Gusto.

La propuesta será mucho más que un programa de cocina. En cada emisión, el equipo viajará a una localidad diferente para mostrar la riqueza de la producción rionegrina, su gastronomía, sus paisajes y las personas que, con su trabajo cotidiano, construyen la identidad de la provincia.

Yamil Nieva, sommelier profesional y permanente difusor de los vinos rionegrinos.



Con la conducción del periodista gastronómico Juan Manuel Larrieu y Enrique «Kike» Gómez, el programa tendrá como eje una gran mesa compartida. Ambos serán los anfitriones, cocinarán para sus invitados y compartirán un almuerzo donde las conversaciones surgirán de manera natural. Productores, cocineros, emprendedores, bodegueros, artesanos, referentes del turismo y protagonistas de cada localidad formarán parte de encuentros en los que cada historia tendrá el mismo valor que cada plato.

Cada programa buscará mostrar el recorrido completo de los alimentos: desde quienes los producen hasta quienes los transforman en experiencias gastronómicas. La intención será acercar al público el enorme potencial de Río Negro y poner en valor el trabajo, el talento y las historias que muchas veces nacen lejos de los grandes centros urbanos.

Matías Piermarini, técnico en Turismo y referente de la promoción de la gastronomía y productos regionales de Río Negro.



Con Todo Gusto TV se emitirá de 11.30 a 14, con una frecuencia mensual y el siguiente cronograma: 2 de agosto, estrena, luego el 20 de septiembre, 11 de octubre, 22 de noviembre y 20 de diciembre. Con una realización itinerante, cada emisión tendrá un escenario diferente, porque la esencia del programa será salir al encuentro de los sabores, los productos y las personas que hacen grande a Río Negro.

La producción general del ciclo está a cargo de la productora de contenidos Race, que junto al equipo de Con Todo Gusto llevará adelante una propuesta audiovisual pensada para mostrar la identidad, la producción, la gastronomía y las historias de cada rincón de la provincia.