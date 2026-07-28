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El programa Con Todo Gusto llega a la televisión abierta con un ciclo que recorre producción y gastronomía de Río Negro

Los primeros invitados ya están confirmados: María José “Majo” Marini, Yamil Nieva y Matías Piermarini este domingo 2 de agosto.

Redacción

Por Redacción

"Majo" Marini será una de las primeras en participar del programa.

"Majo" Marini será una de las primeras en participar del programa.

El programa, conducido por Juan Manuel Larrieu y Enrique «Kike» Gómez, se emitirá una vez por mes desde distintos puntos de la provincia. Habrá cocina en vivo, invitados, historias y un recorrido por la identidad productiva y gastronómica rionegrina. Después de años recorriendo Río Negro para contar las historias que nacen alrededor de una mesa, Con Todo Gusto inicia una nueva etapa. El domingo 2 de agosto llegará a la pantalla de Canal 10 de Río Negro y también podrá verse, en simultáneo, a través del canal de YouTube de Con Todo Gusto.

La propuesta será mucho más que un programa de cocina. En cada emisión, el equipo viajará a una localidad diferente para mostrar la riqueza de la producción rionegrina, su gastronomía, sus paisajes y las personas que, con su trabajo cotidiano, construyen la identidad de la provincia.

Yamil Nieva, sommelier profesional y permanente difusor de los vinos rionegrinos.


Con la conducción del periodista gastronómico Juan Manuel Larrieu y Enrique «Kike» Gómez, el programa tendrá como eje una gran mesa compartida. Ambos serán los anfitriones, cocinarán para sus invitados y compartirán un almuerzo donde las conversaciones surgirán de manera natural. Productores, cocineros, emprendedores, bodegueros, artesanos, referentes del turismo y protagonistas de cada localidad formarán parte de encuentros en los que cada historia tendrá el mismo valor que cada plato.

Cada programa buscará mostrar el recorrido completo de los alimentos: desde quienes los producen hasta quienes los transforman en experiencias gastronómicas. La intención será acercar al público el enorme potencial de Río Negro y poner en valor el trabajo, el talento y las historias que muchas veces nacen lejos de los grandes centros urbanos.

Matías Piermarini, técnico en Turismo y referente de la promoción de la gastronomía y productos regionales de Río Negro.


Con Todo Gusto TV se emitirá de 11.30 a 14, con una frecuencia mensual y el siguiente cronograma: 2 de agosto, estrena, luego el 20 de septiembre, 11 de octubre, 22 de noviembre y 20 de diciembre. Con una realización itinerante, cada emisión tendrá un escenario diferente, porque la esencia del programa será salir al encuentro de los sabores, los productos y las personas que hacen grande a Río Negro.

La producción general del ciclo está a cargo de la productora de contenidos Race, que junto al equipo de Con Todo Gusto llevará adelante una propuesta audiovisual pensada para mostrar la identidad, la producción, la gastronomía y las historias de cada rincón de la provincia.


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El programa, conducido por Juan Manuel Larrieu y Enrique "Kike" Gómez, se emitirá una vez por mes desde distintos puntos de la provincia. Habrá cocina en vivo, invitados, historias y un recorrido por la identidad productiva y gastronómica rionegrina. Después de años recorriendo Río Negro para contar las historias que nacen alrededor de una mesa, Con Todo Gusto inicia una nueva etapa. El domingo 2 de agosto llegará a la pantalla de Canal 10 de Río Negro y también podrá verse, en simultáneo, a través del canal de YouTube de Con Todo Gusto.

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