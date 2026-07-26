Empezó con el boca en boca en Senillosa y hoy su granola artesanal llega a varias provincias

Hace diez años, la granola casera que cautivaba a amigos y conocidos se transformó en una idea de negocio. Lo que comenzó de manera artesanal fue creciendo hasta convertirse en un proyecto que se fue profesionalizando y dando los pasos necesarios para consolidarse.

Natalia Bustos y Nicolás Palacios fundaron este emprendimiento, que más allá de su crecimiento, mantiene el compromiso de potenciar la producción sin perder la calidad ni la dedicación. Bastos asegura con orgullo que es la granola más elegida por los neuquinos. Ese equilibrio entre expansión y elaboración cuidada es uno de los pilares que sostienen la empresa.

Natalia Bustos, una de las fundadoras de “De mi tierra artesanal” / Foto gentileza

Contar con una sala propia de elaboración, que además posee habilitación nacional, representó un paso fundamental para el emprendimiento, ya que les permitió ampliar sus posibilidades comerciales.

En la actualidad, su granola clásica ya llega a Córdoba, Entre Ríos, Corrientes y Río Negro, un crecimiento que refleja el proceso de expansión que la empresa fue construyendo a lo largo de estos años. Entre los hitos más recientes del emprendimiento, Natalia destaca la renovación de la identidad visual de la marca y la mejora de su packaging. Según explicó, estos cambios acompañaron la evolución del proyecto y contribuyeron a fortalecer su presencia.

La renovación no solo fortaleció nuestra marca, sino que nos permitió llegar a nuevos clientes y transmitir nuestra historia y valores” Natalia Bustos

“La renovación no solo fortaleció nuestra marca, sino que nos permitió llegar a nuevos clientes y transmitir nuestra historia y valores”, sostuvo Bustos.

Recientemente sumaron un acuerdo comercial con un supermercado mayorista con presencia en Centenario. Para “De mi tierra artesanal”, este convenio representa una nueva vidriera para sus productos y un canal de comercialización importante que acompaña la etapa de expansión que atraviesa el emprendimiento.

El apoyo que los impulsó a seguir creciendo

En este camino de crecimiento y sostenibilidad del emprendimiento, Natalia y Nicolás se acercaron al Centro PyME-ADENEU –Ministerio de Economía, Producción e Industria- para profesionalizar la gestión de su negocio.

El primer contacto fue con el Área de Agregado de Valor a la Producción Primaria que les permitió conocer la normativa para habilitar el producto y la sala de elaboración.

También participaron de un programa de incubación del Centro PyME-ADENEU para profesionalizar la gestión y adoptar conocimientos clave como modelo de negocios, planificación financiera y marketing, entre otros.

La Agencia también les permitió hacer su primera experiencia en una feria, con “Tienda de Sabores” donde la devolución del público les confirmó que contaban con una marca y un producto reconocido.

“Centro PyME pienso que a nosotros nos ha acompañado, nos ha fortalecido, nos ha capacitado. Gracias a ellos hemos podido dar varios saltitos, que cuando uno mira para atrás se da cuenta que sirvió, que funcionó”, evaluó Nicolás.

Dónde encontrarlos

“Comenzamos con el sueño de ofrecer un alimento rico, natural y de calidad para las familias de nuestra región, ese sigue siendo nuestro propósito”, sostiene Natalia.

Además de los puntos de venta comerciales también está la posibilidad de adquirir sus productos en forma directa.

Es posible contactarlos a través de su Instagram (@demitierraartesanal) o a través de productosneuquinos.com.ar, una vidriera online creada por el gobierno provincial, a través del Centro PyME-ADENEU, para vincularse en forma directa con emprendedores neuquinos.

“La granola neuquina tiene un enorme potencial y desde Senillosa queremos demostrar que desde nuestra provincia se pueden desarrollar productos saludables, innovadores y con identidad propia, llevando el nombre de Neuquén cada vez más lejos”, concluyó Natalia.

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