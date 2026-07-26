En fotos, así fue la inauguración de la Expo Rural 2026: del discurso de Javier Milei al desfile protocolar

La pista central del predio de la Sociedad Rural Argentina en Palermo fue el escenario de una apertura cargada de emotividad institucional. La banda del Regimiento de Granaderos a Caballo General San Martín dio el puntapié inicial entonando las estrofas del Himno Nacional Argentino ante tribunas repletas de productores, autoridades y visitantes de todo el país.

El momento culminante de la previa se vivió con la retirada de los Granaderos al ritmo de la Marcha de San Lorenzo, acompañada a viva voz por todo el público presente, antes de proyectar el video conmemorativo por los 160 años de la SRA.

Fotos: Clarín Fotografía.

Minutos antes de las 11 de la mañana, Javier Milei hizo su ingreso formal al predio acompañado por una reducida comitiva integrada por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el ministro de Economía, Luis Caputo.

Foto: Clarín Fotografía.

La jornada estuvo marcada por la notoria ausencia de la vicepresidenta Victoria Villarruel.

Foto: Clarín Fotografía.

En su caminata hacia el palco oficial, el Presidente saludó a los asistentes apostados en las barandas y se fundió en un cálido abrazo con el titular de la SRA, Nicolás Pino, marcando el clima de sintonía que dominaría gran parte del evento.

Foto: Clarín Fotografía.

Nicolás Pino y un mensaje contundente: «Las retenciones deben dejar de existir»

El discurso del presidente de la Sociedad Rural Argentina combinó el respaldo al rumbo económico del Gobierno con fuertes exigencias tributarias. Pino calificó al esquema de retenciones implementado desde 2002 como un «régimen confiscatorio» que absorbió más de 215 mil millones de dólares del sector.

Nicolás Pino, presidente de la SRA. Foto: Clarín Fotografía

Girando su postura para mirar directamente a Javier Milei, el dirigente rural sentenció que las retenciones deben eliminarse «por ley y para siempre», al tiempo que reclamó a gobernadores e intendentes frenar el «agobio impositivo» que representan las tasas viales y los gravámenes provinciales.

Foto: Enrique García.

El turno de Milei: elogios al campo y promesas a futuro

Al tomar la palabra, Javier Milei retribuyó los gestos del sector calificando a los productores como «héroes» que «tiran para adelante el carro del país». Durante su mensaje, defendió la contribución del agro en la generación de valor y remarcó que el sector agroindustrial explica un cuarto del empleo nacional.

En el tramo más aplaudido de su alocución, el mandatario ratificó la intención de su gestión de avanzar hacia la eliminación total de los derechos de exportación: «El campo todavía carga con el peso de las retenciones (…) Vamos camino a terminar de liberarlos por completo».

Foto: Clarín Fotografía.