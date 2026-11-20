El proceso de formación culminó con un acto que se realizó en el SUM del Centro de Formación, donde los participantes recibieron sus certificados y un capital semilla. Foto: Gentileza.

El Centro de Formación Profesional Municipal celebró en Bariloche el cierre de la segunda edición local de “Cocinas para Crecer”, el programa que acompaña a emprendedores gastronómicos con herramientas técnicas, de gestión y comercialización para fortalecer sus proyectos productivos.

Desarrollar sus planes de negocio, incorporar conocimientos sobre organización económica y de procesos, comunicación, comercialización y vinculación con ferias y eventos regionales, fueron algunas de las temáticas abordadas. Y como no podía ser de otra manera, también hubo módulos vinculados con repostería, harinas, conservas, pastas y salsas artesanales, panes, pizzas y carnes, además de herramientas informáticas y recursos para comunicar y posicionar cada emprendimiento.

Dictados y organizados gracias al trabajo conjunto con la empresa Camuzzi y la Secretaría de Producción y Empleo local, el proceso de formación culminó con un acto que se realizó en el SUM del Centro de Formación, donde los participantes recibieron sus certificados y un capital semilla destinado a impulsar el crecimiento de sus iniciativas.

“Cocinas para Crecer” | Reconocida por su aporte al desarrollo local

Declarado de interés por el Concejo Municipal barilochense, mediante la Declaración N.º 3295-CM-26, allí se destacó el valor de una propuesta que articula formación profesional, empleo y desarrollo emprendedor, valorando además la cooperación entre el sector público y el privado para generar oportunidades acordes con las necesidades de la comunidad.

“Buscamos que el talento, la creatividad y el esfuerzo de quienes emprenden encuentren herramientas y oportunidades para convertirse en proyectos sostenibles y con futuro. Nos enorgullece acompañar una nueva edición en Bariloche y ver cómo cada participante proyecta el próximo paso de su emprendimiento”, sostuvo Virginia Ferrer, gerente de Relaciones Institucionales de Camuzzi.

Creado en 2021, el programa llegó por primera vez a Bariloche en 2025 y en 2026 desarrolló su segunda edición en la ciudad. La propuesta también cuenta con trayectoria en Mar del Plata y forma parte de las acciones de Camuzzi orientadas a promover el emprendedurismo, la inclusión y el desarrollo económico de las comunidades de su zona de concesión.