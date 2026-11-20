Emprenden en Bariloche y gracias a este taller aprendieron todo para posicionarse en la gastronomía de cordillera
Más de 30 exponentes de la actividad participaron de siete meses de formación. La iniciativa fue declarada de interés municipal y culminó con la entrega de certificados y fondos semilla.
El Centro de Formación Profesional Municipal celebró en Bariloche el cierre de la segunda edición local de “Cocinas para Crecer”, el programa que acompaña a emprendedores gastronómicos con herramientas técnicas, de gestión y comercialización para fortalecer sus proyectos productivos.
Desarrollar sus planes de negocio, incorporar conocimientos sobre organización económica y de procesos, comunicación, comercialización y vinculación con ferias y eventos regionales, fueron algunas de las temáticas abordadas. Y como no podía ser de otra manera, también hubo módulos vinculados con repostería, harinas, conservas, pastas y salsas artesanales, panes, pizzas y carnes, además de herramientas informáticas y recursos para comunicar y posicionar cada emprendimiento.
Dictados y organizados gracias al trabajo conjunto con la empresa Camuzzi y la Secretaría de Producción y Empleo local, el proceso de formación culminó con un acto que se realizó en el SUM del Centro de Formación, donde los participantes recibieron sus certificados y un capital semilla destinado a impulsar el crecimiento de sus iniciativas.
“Cocinas para Crecer” | Reconocida por su aporte al desarrollo local
Declarado de interés por el Concejo Municipal barilochense, mediante la Declaración N.º 3295-CM-26, allí se destacó el valor de una propuesta que articula formación profesional, empleo y desarrollo emprendedor, valorando además la cooperación entre el sector público y el privado para generar oportunidades acordes con las necesidades de la comunidad.
“Buscamos que el talento, la creatividad y el esfuerzo de quienes emprenden encuentren herramientas y oportunidades para convertirse en proyectos sostenibles y con futuro. Nos enorgullece acompañar una nueva edición en Bariloche y ver cómo cada participante proyecta el próximo paso de su emprendimiento”, sostuvo Virginia Ferrer, gerente de Relaciones Institucionales de Camuzzi.
Creado en 2021, el programa llegó por primera vez a Bariloche en 2025 y en 2026 desarrolló su segunda edición en la ciudad. La propuesta también cuenta con trayectoria en Mar del Plata y forma parte de las acciones de Camuzzi orientadas a promover el emprendedurismo, la inclusión y el desarrollo económico de las comunidades de su zona de concesión.
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