El fiscal general de Neuquén, José Gerez, se sometió a un examen toxicológico y obtuvo resultado negativo para todas las sustancias analizadas. El funcionario fue notificado luego de ser seleccionado mediante el sistema de sorteos establecido por la Ley provincial 3531.

La prueba descartó la presencia de cannabis, cocaína, benzodiacepinas, anfetaminas, barbitúricos y MDMA. Gerez acudió a realizarse el análisis tras recibir la notificación correspondiente.

El fiscal general también tuvo un papel activo en el impulso de la Ley 3488 de narcomenudeo, que permitió que la provincia asumiera la investigación de los delitos vinculados con el microtráfico de drogas, anteriormente bajo competencia federal.

Gerez participó en la elaboración del proyecto y, en febrero de 2025, formalizó el Plan Estratégico de Persecución del Microtráfico de Drogas y la creación de la fiscalía de Narcocriminalidad en la capital provincial.

Cómo funcionan los controles toxicológicos en Neuquén

La Ley 3531 fue sancionada en 2025 y reglamentada en febrero de 2026. Establece controles toxicológicos obligatorios, aleatorios y sorpresivos para funcionarios de los tres poderes del Estado, organismos públicos y municipios adherentes.

En el ámbito judicial, el Tribunal Superior de Justicia aprobó en abril de este año un protocolo específico para implementar los exámenes entre magistrados y funcionarios.

El procedimiento establece sorteos semanales para seleccionar al 25% de las personas alcanzadas durante cada trimestre. Las notificaciones deben realizarse con una anticipación máxima de 24 horas.

Además, el sistema contempla que quienes ya fueron examinados puedan volver a ser seleccionados. Por lo tanto, el resultado negativo obtenido por Gerez no lo exime de futuros controles.

La normativa también prevé procedimientos de confirmación ante resultados positivos y consecuencias administrativas para quienes se nieguen injustificadamente a realizarse las pruebas.