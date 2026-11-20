Gaido y Rioseco anticiparon que los candidatos se conocerán antes de fin de año. Foto: Cecilia Maletti.

El intendente de Cutral Co, Ramón Rioseco, confirmó hoy que su partido, el Frente y la Participación Neuquina, presentará una lista colectora con candidatos propios para respaldar al oficialismo de Mariano Gaido en la capital provincial durante las elecciones de 2027. La definición forma parte de un acuerdo electoral recíproco que también contempla el respaldo de Primero Neuquén al espacio de Rioseco en Cutral Co.

El anuncio se realizó durante una conferencia de prensa en el Hotel Tower, donde ambos intendentes formalizaron el entendimiento entre sus espacios políticos. Aunque quedó definido el esquema de acompañamiento, todavía no se dieron a conocer los nombres de los candidatos.

«Nosotros acompañamos con el Frente y la Participación Neuquina, así como vamos a hacer en la provincia, también en la capital con candidatos propios», explicó Rioseco. Precisó que su espacio respaldará al candidato que defina el oficialismo municipal.

Por su parte, Gaido confirmó que Primero Neuquén presentará una colectora en Cutral Co para acompañar al espacio político de Rioseco. Además, anticipó que las candidaturas se darán a conocer antes de fin de año, de acuerdo con los plazos del cronograma electoral.

El acuerdo se suma al armado provincial de Figueroa

La definición entre Gaido y Rioseco se conoció un día después de que el gobernador Rolando Figueroa y el intendente de Cutral Co formalizaran un acuerdo político y electoral.

En ese entendimiento, el Frente y la Participación Neuquina se comprometió a acompañar al oficialismo provincial mediante colectoras, mientras que Comunidad respaldará al espacio de Rioseco en Cutral Co.

Con el anuncio de este viernes, los partidos de Gaido y Rioseco establecieron un esquema similar para las elecciones municipales de ambas ciudades.

Durante la presentación, los intendentes señalaron que el acuerdo también responde a coincidencias sobre el desarrollo económico y la defensa de los intereses provinciales.

«Nosotros no respondemos a los gobiernos nacionales, nosotros respondemos a nuestros vecinos y a los ciudadanos de Neuquén», sostuvo Gaido, quien destacó la necesidad de priorizar el empleo local y las oportunidades para las empresas neuquinas.

Rioseco, por su parte, planteó que el crecimiento de la actividad energética debe acompañarse con inversiones en infraestructura, servicios públicos y planificación urbana.

«No se puede tener una provincia que exporte lo que exporta y tener ciudades que no acompañen ese crecimiento», expresó.

Por el momento, el entendimiento dejó confirmado el acompañamiento electoral entre ambos espacios, mientras que la definición de las candidaturas quedó pendiente para las próximas semanas.