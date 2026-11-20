Río Negro podría ser la primera provincia en incorporar barreras físicas y dispositivos de vigilancia en puentes, torres y otras infraestructuras de acceso público consideradas puntos críticos para prevenir suicidios.

La iniciativa, presentada por la legisladora Silvia Morales, también establece la capacitación del personal que trabaja en esos espacios para que pueda intervenir ante situaciones de crisis, complementada con cartelería y líneas de emergencia.

Acompañamiento y primeras medidas ante una crisis

«El proyecto no se limita a la colocación de barreras arquitectónicas», señaló Marcelo Mandri, presidente de la Asociación Red Argentina de Suicidología y negociador en situaciones de crisis, que respaldó la iniciativa.

En este sentido, el proyecto contempla cámaras de vigilancia y la capacitación de funcionarios y personal que cumpla tareas en zonas de altura o peligro, con el fin de asistir ante situaciones de crisis, mientras se espera la llegada de los equipos especializados.

Silvia Morales, autora del proyecto preventivo. Foto: Marcelo Ochoa

«Tenemos que tratar de hacernos de todas las herramientas posibles con el objetivo de la prevención», sostuvo el presidente de la asociación nacional especializada en suicidiologia.

Añadiendo que, si bien estos dispositivos han reducido el 90% de las tentativas en zonas intervenidas de otros paises, las medidas deben complementarse con la participación comunitaria y, esencialmente, con un sistema de salud que garantice atención clínica adecuada a cargo de profesionales especializados.

Es necesario concientizar a la comunidad para facilitar la detección de conductas que se reflejan cuando alguien está atravesando un momento complicado» Marcelo Mandri, presidente de la Asociación Red Argentina de Suicidología

Cámaras, cartelería y líneas de emergencia complementarias

En cuanto a las medidas complementarias, Mandri señaló la posibilidad de sumar cámaras operadas por personal capacitado en la zona, dispositivos de comunicación cercanos y cartelería con mensajes previamente evaluados.

«Cuando hablamos de una etapa de intervención, sobre todo en plena crisis, todo lo que se haga y diga debe ser absolutamente estudiado«, expresó Mandri.

El presidente de la Asociación Nacional de Suicidiología señaló que «Río Negro se encuentra a la vanguardia» en términos de estrategia de salud mental. Foto: gentileza

En este sentido, el proyecto establece una articulación con el Observatorio Provincial de Estudio y Prevención de las Conductas Suicidas (Oepcs), que comenzó a funcionar en agosto de este año, tras la sanción de la Ley 5840, y dispuso un área de asistencia al suicida dentro del servicio de emergencias 911.

Ademas, señala la posibilidad de asesorarse a través de organismos como la Red Argentina de Suicidiología, una organización civil sin fines de lucro que cuenta con sedes en Viedma, San Antonio, Regina, Roca, Bariloche y profesionales en El Bolsón.

Infraestructura y adhesión de los municipios

La iniciativa está dirigida a intervenir paulatinamente las infraestructuras provinciales e incorporar los dispositivos de seguridad en las planificaciones de obras futuras.

El organismo a cargo de las intervenciones será el Ministerio de Obras y Servicios, mientras que, en los casos de espacios de carácter nacional o federal, como rutas, vías y puentes, Morales confirmó que, una vez implementado el proyecto, «se pueden ir estableciendo convenios y pautando las reglas», de acuerdo a las particularidades de cada zona.

Finalmente, el proyecto invita a los municipios a adherir e incorporar criterios de prevención en sus códigos de edificación y normas de planeamiento urbano, tanto para infraestructuras públicas como privadas.

La salud mental suma planteos en la Legislatura

Además del proyecto de prevención del suicidio presentado por Silvia Morales, la Legislatura de Río Negro recibió esta semana una iniciativa impulsada por Juan Cides y Lorena Yensen, vinculada a la modificación de la Ley de Salud Mental 2440.

La propuesta de los legisladores de JSRN apunta a fortalecer la atención comunitaria mediante la capacitación de los equipos de salud, una mayor coordinación entre organismos y la creación de un Observatorio Provincial de Salud Mental y Consumos Problemáticos, destinado a reunir y analizar información sobre la situación en la provincia.

Además, reducir progresivamente las camas monovalentes, entendidas como dispositivos de internación especializada regulados como último recurso por la Ley Provincial Nº 2440, y reemplazarlas por alternativas comunitarias, como casas de medio camino, viviendas asistidas y centros de día.

Paralelamente, el Ministerio de Salud solicitó una prórroga para responder al pedido de informes presentado hace más de un mes por nueve legisladores en relación al estado de los servicios de salud mental en Cipolletti, incluyendo datos presupuestales, cantidad de profesionales, tiempo de espera y cobertura de los centros de atención primaria (CAPS).