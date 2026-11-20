Noche de los Museos en Comallo: el Paleoparque abre hasta las 23 con entrada gratuita
Este viernes 20 de noviembre habrá recorridos al atardecer y bajo las estrellas, un taller de paleoarte y una charla sobre el ave depredadora gigante cuyos fósiles se encontraron en la localidad.
Entre réplicas de animales prehistóricos a tamaño real, los visitantes del Paleoparque de Comallo podrán recorrer los senderos al atardecer y volver a transitarlos de noche. El predio se suma este viernes 20 de noviembre a la Noche de los Museos con actividades de 18 a 23 y entrada libre y gratuita.
La programación incluye un taller de paleoarte con María Mesa y Marcelo Miñana y la proyección de una película en el auditorio, con 45 lugares que se asignarán por orden de llegada. A las 20.30, la charla «El loco de las piedras» recuperará la historia de un descubrimiento que marcó a la localidad de la Región Sur rionegrina.
Un viaje a la Patagonia de hace 30 millones de años
En 1999, Guillermo Aguirrezabala, que creció en Comallo y de chico salía a buscar piedras y fósiles en la estepa, encontró restos de un ave depredadora que medía entre dos y tres metros de altura. La especie recibió el nombre de Kelenken guillermoi, en homenaje a su descubridor. El interés que despertaron esos fósiles en la comunidad fue uno de los antecedentes del Paleoparque.
El descubrimiento también cambió los planes de Guillermo. Pensaba estudiar Psicología, pero decidió dedicarse a la paleontología después de ver trabajar a Luis Chiappe, que había viajado a Bariloche para estudiar los restos del ave. «Verlo trabajar fue como ver a Messi jugando al fútbol», recordó en diálogo con Diario RÍO NEGRO.
El Paleoparque abrió en marzo, sobre la Ruta Nacional 23, y desde su inauguración recibió a casi 10.000 visitantes. Su recorrido reconstruye la historia natural de la Patagonia desde hace 30 millones de años y muestra cómo cambió el paisaje desde los tiempos en que, donde hoy domina la estepa, había bosques y un clima más cálido y húmedo.
La visita empieza en una sala con fósiles, sigue en el auditorio con animaciones y un documental y termina al aire libre. Allí, entre los senderos, las reproducciones a escala real muestran cómo eran las aves gigantes, los marsupiales carnívoros y otros animales que habitaron la región.
El Municipio impulsó el proyecto con financiamiento del Gobierno de Río Negro.
El programa de la Noche de los Museos en Comallo
- 18.00 | Apertura del Paleoparque.
- 18.30 | Taller de paleoarte «Taller Paleo», con María Mesa y Marcelo Miñana.
- 19.00 | Recorrido guiado «La hora dorada», pensado para tomar fotos al atardecer. En el mismo bloque se anuncia una película en el auditorio.
- 20.30 | Charla «El loco de las piedras», sobre el descubrimiento del Kelenken.
- 21.30 | Visita guiada nocturna.
- 23.00 | Cierre.
Cuánto cuesta visitar el Paleoparque y dónde alojarse
- La entrada general al Paleoparque cuesta $10.000. Las personas con discapacidad, jubilados y pensionados abonan $3.000, correspondientes al seguro. Además, quienes cuentan con Club Río Negro tienen un 30% de descuento de lunes a viernes y un 10% durante los fines de semana.
- La propuesta gastronómica incluye sándwiches gourmet, ensaladas, hamburguesas y pizzas. Ningún plato supera los $30.000 y el consumo promedio por persona, con bebida incluida, ronda los $25.000.
- Para quienes decidan pasar la noche, Comallo dispone de unas 100 plazas en siete establecimientos. Las cabañas tienen tarifas que van de los $20.000 a los $30.000 por noche, según los valores informados por el director ejecutivo.
- La ubicación permite incorporar la visita a un viaje por la región. Comallo está aproximadamente a una hora de Bariloche y también funciona como alternativa para quienes recorren el camino hacia El Bolsón. Algunos visitantes optan por alojarse allí para reducir gastos, especialmente las familias de cuatro o cinco integrantes que encuentran tarifas más accesibles que en los destinos cordilleranos.
Desde Bariloche se puede llegar a Comallo por la ruta 23, en un trayecto de unos 112 kilómetros que demanda cerca de una hora y 40 minutos en auto. También hay servicios de colectivos y una conexión a través del Tren Patagónico, que incluye una parada en la localidad.
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