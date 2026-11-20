Vista nocturna del Paleoparque. El predio, ubicado sobre la Ruta Nacional 23, tendrá una visita guiada nocturna a las 21.30.

Entre réplicas de animales prehistóricos a tamaño real, los visitantes del Paleoparque de Comallo podrán recorrer los senderos al atardecer y volver a transitarlos de noche. El predio se suma este viernes 20 de noviembre a la Noche de los Museos con actividades de 18 a 23 y entrada libre y gratuita.

La programación incluye un taller de paleoarte con María Mesa y Marcelo Miñana y la proyección de una película en el auditorio, con 45 lugares que se asignarán por orden de llegada. A las 20.30, la charla «El loco de las piedras» recuperará la historia de un descubrimiento que marcó a la localidad de la Región Sur rionegrina.

Réplicas al aire libre. Los senderos reúnen reproducciones a tamaño real de animales que habitaron la Patagonia prehistórica.

Un viaje a la Patagonia de hace 30 millones de años

En 1999, Guillermo Aguirrezabala, que creció en Comallo y de chico salía a buscar piedras y fósiles en la estepa, encontró restos de un ave depredadora que medía entre dos y tres metros de altura. La especie recibió el nombre de Kelenken guillermoi, en homenaje a su descubridor. El interés que despertaron esos fósiles en la comunidad fue uno de los antecedentes del Paleoparque.

El descubrimiento también cambió los planes de Guillermo. Pensaba estudiar Psicología, pero decidió dedicarse a la paleontología después de ver trabajar a Luis Chiappe, que había viajado a Bariloche para estudiar los restos del ave. «Verlo trabajar fue como ver a Messi jugando al fútbol», recordó en diálogo con Diario RÍO NEGRO.

El Paleoparque abrió en marzo, sobre la Ruta Nacional 23, y desde su inauguración recibió a casi 10.000 visitantes. Su recorrido reconstruye la historia natural de la Patagonia desde hace 30 millones de años y muestra cómo cambió el paisaje desde los tiempos en que, donde hoy domina la estepa, había bosques y un clima más cálido y húmedo.

La visita empieza en una sala con fósiles, sigue en el auditorio con animaciones y un documental y termina al aire libre. Allí, entre los senderos, las reproducciones a escala real muestran cómo eran las aves gigantes, los marsupiales carnívoros y otros animales que habitaron la región.

El Municipio impulsó el proyecto con financiamiento del Gobierno de Río Negro.

El programa de la Noche de los Museos en Comallo

18.00 | Apertura del Paleoparque.

| Apertura del Paleoparque. 18.30 | Taller de paleoarte «Taller Paleo», con María Mesa y Marcelo Miñana.

| Taller de paleoarte «Taller Paleo», con María Mesa y Marcelo Miñana. 19.00 | Recorrido guiado «La hora dorada», pensado para tomar fotos al atardecer. En el mismo bloque se anuncia una película en el auditorio.

| Recorrido guiado «La hora dorada», pensado para tomar fotos al atardecer. En el mismo bloque se anuncia una película en el auditorio. 20.30 | Charla «El loco de las piedras», sobre el descubrimiento del Kelenken.

| Charla «El loco de las piedras», sobre el descubrimiento del Kelenken. 21.30 | Visita guiada nocturna.

| Visita guiada nocturna. 23.00 | Cierre.

Cuánto cuesta visitar el Paleoparque y dónde alojarse