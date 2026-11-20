La situación judicial del entrenador de fútbol investigado en Neuquén por delitos contra la integridad sexual se agravó tras una audiencia realizada el pasado 18 de noviembre, en la que el Ministerio Público Fiscal (MPF) reformuló los cargos e incorporó cinco nuevas denuncias. De esta manera, asciende a nueve el total de adolescentes víctimas incluidos en el expediente.

Durante la audiencia, la asistente letrada Cecilia Sabatte detalló la ampliación de la acusación y solicitó que el caso sea declarado como «investigación compleja», pedido que fue avalado por el juez Luciano Hermosilla. Con esta resolución, se unificaron los plazos procesales y se extendió la etapa investigativa hasta el 19 de febrero de 2027. Asimismo, el magistrado rechazó el planteo de la defensa —que había solicitado el arresto domiciliario— y prorrogó la prisión preventiva efectiva del acusado por otros tres meses, hasta esa misma fecha.

La mecánica de los abusos y las represalias

De acuerdo con la teoría del caso presentada por la fiscalía, el imputado se valió de su rol como director técnico y de la relación de confianza que había tejido tanto con los jóvenes deportistas como con sus familias para cometer los delitos durante entrenamientos, viajes y encuentros deportivos.

Entre las maniobras acreditadas por la acusación figuran la solicitud de imágenes íntimas a los menores a cambio de dinero —llegando a realizar transferencias a sus cuentas bancarias—, tocamientos sin consentimiento, exhibiciones obscenas y la muestra de un video de contenido sexual.

La fiscalía expuso además cómo el acusado utilizaba su posición de poder dentro del equipo para presionar a los jóvenes: en uno de los casos, tras negarse a enviar fotografías íntimas, un adolescente comenzó a ser relegado al banco de suplentes o directamente excluido de las convocatorias a los partidos.

Evolución de la causa e investigación paralela

El expediente judicial se inició en marzo de este año a raíz de la denuncia de un primer adolescente. El 31 de ese mismo mes se sumaron otros tres casos, y con las cinco nuevas incorporaciones recientes, la imputación quedó consolidada bajo las figuras de grooming, abuso sexual simple agravado por su condición de educador o encargado de la guarda, y exhibición de material pornográfico, entre otros delitos. La Defensoría de los Derechos de Niñez y Adolescencia, en representación de los damnificados, adhirió a todos los planteos de la fiscalía.

Mientras permanece alojado en una unidad de detención, el acusado enfrenta en paralelo otro frente judicial en la unidad fiscal de Delitos Económicos. En ese legajo se lo investiga por presuntas estafas mediante la solicitud de créditos a nombre de terceros, una causa que avanza hacia la formulación de cargos y que ya reúne a 17 víctimas.