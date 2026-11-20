El proyecto también prevé áreas de estar, sectores parquizados y equipamiento urbano para sumar comodidad en el sector. Foto: gentileza.

La construcción del Parque del Mercado en Cipolletti sumó una nueva etapa de avance sobre calle General Pacheco, entre Mengelle y Rivadavia. Durante esta semana se realizaron tareas de colocación de hormigón para la nueva ciclovía, antes de pasar al armado de las veredas y los espacios verdes.

La obra se realiza en un terreno lindero a las vías del ferrocarril que hasta ahora estaba en desuso, como un espacio excedente dentro de la trama urbana. Con estos trabajos, el Municipio busca recuperar el sector, poner en valor el borde ferroviario e integrarlo al circuito de espacios públicos de la ciudad.

Los trabajos fueron adjudicados mediante licitación a la empresa Cepiem SRL, que cuenta con un plazo de ejecución de 150 días corridos desde su inicio en octubre. La propuesta apunta a consolidar un nuevo espacio público de uso cotidiano y generar un punto de encuentro en el ingreso a la ciudad.

Operarios nivelan el cemento con la máquina durante los trabajos en el corredor de Cipolletti. Foto: gentileza.

Para dar continuidad a los paseos peatonales sobre Pacheco, el proyecto plantea un recorrido lineal entre Mengelle y Rivadavia. Ambos extremos estarán conectados mediante un espacio apergolado central, mejorando la conexión para un recorrido continuo.

Como protagonista del recorrido fue elegido el álamo, representativo del paisaje regional, con especial presencia en las dos cabeceras que marcan el inicio y el cierre del trayecto.