La región de los Siete Lagos se prepara para recibir una nueva edición de una de las pruebas de ciclismo más convocantes del calendario deportivo patagónico. Con motivo del Gran Fondo 2026, la organización y las fuerzas de seguridad diagramaron un amplio operativo que incluirá cortes totales de tránsito durante este sábado 21 y domingo 22 de noviembre.

Las restricciones afectarán tanto al casco urbano de San Martín de los Andes como a la traza de la Ruta Nacional 40, en el tramo que la conecta con Villa La Angostura.

Cronograma de cortes y restricciones para este sábado 21

Las interrupciones este sábado 21 se desarrollarán de la siguiente manera:

De 10 a 12 : Corte total entre el lago Lácar (Monumento a Roca) y Catritre.

: Corte total entre el lago Lácar (Monumento a Roca) y Catritre. De 12 a 14: Restricciones en el casco urbano de San Martín de los Andes (Avenida San Martín, Plaza San Martín y costanera) por el Gran Fondo Kids.

Cronograma de cortes y restricciones para este domingo 22

El domingo 22 se realizará la competencia principal de 110 km y los cortes se harán de la siguiente manera:

Sentido Villa La Angostura – San Martín de los Andes: Corte total de 6 a 12 .

Corte total de . Sentido San Martín de los Andes – Villa La Angostura: Corte total de 7 a 12 .

Corte total de . Largada oficial: Prevista para las 8.

A partir de las 12 del domingo, la organización habilitará progresivamente media calzada con circulación controlada, estimando la normalización total del tránsito hacia las 13.