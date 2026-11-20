Uno de los dos jóvenes que sufrió un vuelco este viernes sobre la Ruta 6 de Rincón de los Sauces murió horas después del accidente. La víctima tenía 19 años y había sido trasladado al hospital local con heridas de gravedad. El otro ocupante, de 18 años, permanece internado en observación.

El hecho ocurrió durante la madrugada de este viernes, a unos tres kilómetros de la rotonda de ingreso a la localidad. La información fue confirmada a Diario RÍO NEGRO por el subcomisario Pascual Lara.

Vuelco en la Ruta 6: cómo fue el accidente en el que murió un joven

Según detalló el jefe policial, el personal tomó conocimiento del siniestro alrededor de las 2.30 de la madrugada. Al llegar al lugar encontraron un Nissan March en el que viajaban dos jóvenes, quienes salieron despedidos del vehículo producto de los tumbos.



«Alrededor de las 2.30 de la madrugada tomamos conocimiento de un accidente de tránsito sobre Ruta 6 a la altura de la Difunta Correa, que es a 3 kilómetros de la rotonda de ingreso», informó Lara.

De acuerdo con las primeras pericias, el auto se desplazó hacia el lateral norte de la ruta y recorrió unos 60 metros fuera de la calzada. Luego, cuando intentó regresar al camino, comenzó a volcar.

«En el lugar se realizó una diligencia de rigor, se secuestró el vehículo y se estableció que el rodado salió hacia el lateral norte de la Ruta 6. Circuló alrededor de 60 metros, luego quiso ingresar a la calzada y ahí es donde empieza a volcar», explicó.

El vehículo, precisó Lara, dio «nueve tumbos y terminó sobre el lateral norte de la Ruta 6, con el frente orientado hacia el margen este».

Accidente fatal de un joven en Rincón de los Sauces

Los dos ocupantes fueron trasladados al hospital de Rincón de los Sauces. El joven de 19 años, que presentaba las lesiones más graves, fue llevado por personal de Salud. Alrededor de las 4.30, la Policía recibió la confirmación de su fallecimiento.

El segundo ocupante, de 18 años, fue trasladado por Bomberos Voluntarios y efectivos policiales y posteriormente fue derivado a Cutral Co para realizarle estudios médicos. Luego, regresó al hospital de Rincón de los Sauces, donde permanece internado en observación. Hasta el momento no se conocen mayores detalles de su evolución.