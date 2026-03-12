5 min Yo Como En 3 pasos: cómo hacer unas riquísimas bombas de queso Con solo 3 ingredientes obtener un bocado ideal para sumar a las picadas. La sugerencia es de @elarte_delacocinafacil. Por Redacción 12/03/2026 11:50 Compartir + Seguir en 5 min Yo Como En 3 pasos: cómo hacer unas riquísimas bombas de queso Con solo 3 ingredientes obtener un bocado ideal para sumar a las picadas. La sugerencia es de @elarte_delacocinafacil. Por Redacción 12/03/2026 11:50 Compartir + Seguir en https://www.rionegro.com.ar/gastronomia/en-3-pasos-como-hacer-unas-riquisimas-bombas-de-queso-4499347/ Lista de Ingredientes queso tipo mar del plata: 500 gr huevo: 1 harina para rebozar: c/n Preparación 1. Mezclar el queso rallado fino con el huevo. 2. Formar bolitas, rebozar y llevar a la heladera o freezer por 30 minutos aproximadamente. 3. Freír en aceite caliente y listo, a disfrutar. Temas Alimentación comidas rápidas Cómo hacer Gastronomía Comentarios Estimados/as lectores de Río Negro estamos trabajando en un módulo de comentarios propio. En breve estará habilitada la opción de comentar en notas nuevamente. Mientras tanto, te dejamos espacio para que puedas hacernos llegar tu comentario. Gracias y disculpas por las molestias. Comentar Seguí todas las noticias de Rio Negro en Google News Seguí todas las noticias de Rio Negro en Whatsapp Preparación Registrate gratisDisfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora Últimas noticias Confirman la absolución del exintendente Gennuso por la causa Techo Digno en Bariloche Wanda Nara, en el centro de la polémica en Nordelta por sus mascotas Cómo preparar un delicioso pastel de espinaca y ricota: tips para evitar que quede acuoso Tras 25 años, el sector Puemayén de Neuquén tendrá red cloacal Cómo hacer «talitas» dulces y saladas: el secreto para que queden bien crocantes
