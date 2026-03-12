SUSCRIBITE Diario papel
Yo Como

En 3 pasos: cómo hacer unas riquísimas bombas de queso

Con solo 3 ingredientes obtener un bocado ideal para sumar a las picadas. La sugerencia es de @elarte_delacocinafacil.

Redacción

Por Redacción

Lista de Ingredientes

queso tipo mar del plata: 500 gr

huevo: 1

harina para rebozar: c/n

Preparación

1. Mezclar el queso rallado fino con el huevo.

2. Formar bolitas, rebozar y llevar a la heladera o freezer por 30 minutos aproximadamente.

3. Freír en aceite caliente y listo, a disfrutar.


