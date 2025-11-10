SUSCRIBITE
En el Día de la Tradición, nada más argentino que unos ricos pastelitos de membrillo y batata

Una receta con algún grado de dificultad, pero que cualquiera puede hacer. No te quedes con las ganas y seguí la sugerencia de @cuk_it.

Lista de Ingredientes

harina 0000: 500 gr

manteca / mantequilla: 70 gr

agua: 200 ml

vinagre de alcohol: 1 cda.

sal: 1 pizca

dulce de membrillo: 150 gr

dulce de batata: 150 gr

manteca fundida: 50 gr

maicena: 40 gr

aceite para freír: c/n

PARA EL ALMÍBAR: --

azúcar: 100 gr

agua: 100 ml

cáscara de naranja: c/n

Preparación

En un bol colocar harina, sal y manteca pomada. Incorporar con los dedos, formando un “arenado”. Agregar vinagre y la mitad del agua. Mezclar bien y añadir el resto del agua. Incorporar todo y amasar hasta obtener un bollo liso y parejo que vamos a colocar dentro del bol. Cubrir y dejar reposar por 20 minutos.

Espolvorear harina y estirar la masa con un palo hasta un espesor de 1 cm más o menos. Pintar la masa con manteca fundida y espolvorear maicena. Enrollar haciendo presión para generar tensión. Cubrir el rollo y dejar reposar por 20 minutos.

Dividir la masa en 2 partes y trabajarlas por separado para que sea más fácil. Estirar hasta alcanzar un espesor de 0,5 cm. Pincelar con manteca fundida y espolvorear maicena. Nuevamente enrollar y reservar. Repetir con la otra masa. Cubrir ambas masas y dejarlas reposar por 20 minutos.

Tomar un rollo y estirarlo hasta alcanzar un espesor de 0,5 cm, quitar los bordes y cortar cuadrados de 6×6 cm. Reservarlos cubiertos.

Para armar los pastelitos colocar una masa de base, acomodar un cubo de dulce en el centro y cubrir con otra masa. Las puntas deben quedar intercaladas, formando una “estrella”. Plegar y hacer presión en las uniones.

Freír los pastelitos en aceite y con tenedor separar las capas del hojaldre, luego cocinar hasta que doren. Retirar y colocar sobre una rejilla para escurrir el exceso de aceite. Repetir con todos los pastelitos.

Para el almíbar, colocar azúcar y agua en una olla a fuego medio junto con la cáscara de naranja. Llevar a hervor y cocinar durante 5 minutos. El almíbar debe ser fluído. Retirar y cubrir los pastelitos con almíbar caliente.


