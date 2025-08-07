Lucite con esta torta de miel especiada y nueces
El desayuno o la merienda están asegurados con este bocado dulce. La sugerencia es de @chantalabad.
Lista de Ingredientes
azúcar blanca común: 80 gr
azúcar mascabo o rubia: 80 gr
huevos: 2
miel: 180 gr
leche: 80 gr
aceite de girasol: 80 gr
ralladura de naranja: 1
harina leudante: 400 gr
canela molida: 2 cditas.
nuez moscada: 1 cdita.
jengibre en polvo: 1 cdita.
pimienta negra: ½ cdita.
nueces: 150 gr
azúcar impalpable: c/n
Cómo se hace
Mezclar el azúcar común, el azúcar mascabo, los huevos, la miel, la leche, el aceite de girasol y la ralladura de naranja. Incorporar la harina, la canela, la nuez moscada, el jengibre y la pimienta. Por último, agregar las nueces picadas groseramente.
Verter en un molde enmantecado o aceitado de tubo central (savarin) de 26 cm de diámetro. Cocinar en horno previamente precalentado a 150/160º C (horno bajo) por 1 hora o hasta que al pinchar con un cuchillo o palillo, este salga limpio.
Dejar enfriar completamente y luego desmoldar. Decorar opcionalmente con azúcar impalpable.
Tip: Se puede hacer en un molde de 20/22cm sin tubo central.
Comentarios