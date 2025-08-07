Lucite con esta torta de miel especiada y nueces

Lista de Ingredientes azúcar blanca común: 80 gr azúcar mascabo o rubia: 80 gr huevos: 2 miel: 180 gr leche: 80 gr aceite de girasol: 80 gr ralladura de naranja: 1 harina leudante: 400 gr canela molida: 2 cditas. nuez moscada: 1 cdita. jengibre en polvo: 1 cdita. pimienta negra: ½ cdita. nueces: 150 gr azúcar impalpable: c/n

Cómo se hace

Mezclar el azúcar común, el azúcar mascabo, los huevos, la miel, la leche, el aceite de girasol y la ralladura de naranja. Incorporar la harina, la canela, la nuez moscada, el jengibre y la pimienta. Por último, agregar las nueces picadas groseramente.

Verter en un molde enmantecado o aceitado de tubo central (savarin) de 26 cm de diámetro. Cocinar en horno previamente precalentado a 150/160º C (horno bajo) por 1 hora o hasta que al pinchar con un cuchillo o palillo, este salga limpio.

Dejar enfriar completamente y luego desmoldar. Decorar opcionalmente con azúcar impalpable.

Tip: Se puede hacer en un molde de 20/22cm sin tubo central.