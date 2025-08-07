SUSCRIBITE
Lucite con esta torta de miel especiada y nueces

El desayuno o la merienda están asegurados con este bocado dulce. La sugerencia es de @chantalabad.

Lista de Ingredientes

azúcar blanca común: 80 gr

azúcar mascabo o rubia: 80 gr

huevos: 2

miel: 180 gr

leche: 80 gr

aceite de girasol: 80 gr

ralladura de naranja: 1

harina leudante: 400 gr

canela molida: 2 cditas.

nuez moscada: 1 cdita.

jengibre en polvo: 1 cdita.

pimienta negra: ½ cdita.

nueces: 150 gr

azúcar impalpable: c/n

Cómo se hace

Mezclar el azúcar común, el azúcar mascabo, los huevos, la miel, la leche, el aceite de girasol y la ralladura de naranja. Incorporar la harina, la canela, la nuez moscada, el jengibre y la pimienta. Por último, agregar las nueces picadas groseramente.

Verter en un molde enmantecado o aceitado de tubo central (savarin) de 26 cm de diámetro. Cocinar en horno previamente precalentado a 150/160º C (horno bajo) por 1 hora o hasta que al pinchar con un cuchillo o palillo, este salga limpio.

Dejar enfriar completamente y luego desmoldar. Decorar opcionalmente con azúcar impalpable.

Tip: Se puede hacer en un molde de 20/22cm sin tubo central.


Temas

Alimentación

Cómo hacer

Desayunos y Meriendas

Gastronomía

Pastelería
Cómo se hace

