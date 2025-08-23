En fotos: así se vivió la primera edición de “Neuquén en el Plato” en Villa El Chocón

El sábado 23 de agosto, Villa El Chocón fue escenario de la primera edición de “Neuquén en el Plato”, un encuentro que reunió gastronomía, turismo, música y cultura en el Restaurante URO del Camping Municipal. La propuesta tuvo una gran respuesta del público y se consolidó como una verdadera celebración de la identidad neuquina.

Desde las 11:30 comenzó el servicio gastronómico, diseñado por reconocidos cocineros de la Ruta de la Gastronomía Neuquina. Los platos rindieron homenaje a los productores locales y sorprendieron con la creatividad de cada preparación. Entre las propuestas más buscadas se destacaron el guiso de lentejas con chorizo de ciervo al disco, la trucha a la llama con vegetales escalivados, el navarin de cordero a las leñas y el chorizo de ciervo entre panes de manzana y criolla del valle.

También hubo empanadas de la Confluencia, alternativas sin TACC y opciones vegetarianas, lo que permitió que todos los visitantes pudieran disfrutar de la experiencia culinaria.

El vino neuquino también fue protagonista durante toda la jornada, con bodegas regionales que ofrecieron degustaciones especialmente pensadas para maridar cada plato.

Turismo y experiencias

La propuesta no se limitó a la gastronomía. Desde las 12:30 comenzaron las experiencias turísticas y culturales, que invitaron a los presentes a recorrer y descubrir El Chocón desde distintas miradas.

Hubo circuitos en bicicleta con Cicloturis Patagonia, caminatas guiadas con Cautivar Patagonia, bautismos de atado de mosca junto a Fario Fishing Lodge, y al caer la tarde, la posibilidad de disfrutar del astroturismo de la mano de Crux, con observación del cielo y light painting.

Música y tradición

La tarde estuvo atravesada por la música y la danza. Sobre el escenario se presentaron artistas como Ezequiel Vázquez, En Canto Sureño, Jonatan Lillo y Sonora Tropical, que aportaron ritmo y alegría a la jornada. Además, el espacio de danzas folclóricas sumó un componente de tradición que hizo vibrar a los asistentes.

Un evento con valor educativo y comunitario

Estudiantes de la Tecnicatura Superior en Gastronomía de Villa El Chocón participaron con prácticas profesionalizantes, acercando sus conocimientos al público y sumando un costado educativo a la propuesta.

Al mismo tiempo, prestadores de alojamiento de la localidad mostraron su oferta turística y los destinos de la Región Confluencia difundieron material promocional y productos locales.

El evento finalizó con palabras de agradecimiento y la invitación a seguir participando de próximas actividades. La combinación de sabores, música, turismo y cultura convirtió a esta primera edición de “Neuquén en el Plato” en una verdadera fiesta de identidad y comunidad