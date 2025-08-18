El menú de la semana: la propuesta sencilla y rápida de hacer por el Chef Ejecutivo Roberto Montiel

Las emociones, las sensaciones, la habilidad y una extraordinaria imaginación han conducido al desarrollo de un lenguaje de cocina rico, divertido, elegante y extremadamente personal. No duden en experimentar, en replicar los sabores de la abuela o de la infancia, lo clásico nunca pasa de moda. Repliquen la felicidad del encuentro para cenar y compartir la mesa en familia o con sus seres queridos y por qué no en soledad, disfrutando todos los sentidos aplicados a los sabores.

Una vuelta más de tuerca, una cocina apetitosa, pero sencilla y rápida de preparar. Este es el desafío de cada día de casi todas las familias. Un desafío que, no es muy difícil de ganar, solo hace falta encontrar buenas recetas y añadir un poco de fantasía e imaginación, para aprovechar la inmensa oferta y variedad de productos del mercado.

Los lunes encontraran ideas, novedades y la posibilidad de incorporar nuevos sabores. Una lista del mercado, pocos productos y fáciles de cocinar. Una sugestiva selección de recetas que van desde creativas ensaladas hasta los mas tentadores platos.

En fin, es mi deseo ofrecerles unas recetas que conviertan el quehacer diario de preparar la comida en un verdadero festival de sabores para toda la familia.

Listado de compras

bondiola: 1 kilo y medio

6 pechugas de pollo

1 cabeza de ajo

1 lata de atún

1 paquete de pasta Penne Rigatte

1 cebolla de verdeo

1 zucchini o zapallito redondo

3 cebollas

1 planta de espinacas o acelga

100 grs de almendras o nueves o cualquier fruto seco

3 morrones rojos

1 morrón verde

1 morrón amarillo

2 calabazas criollas o anco

1 repollo chico

6 huevos

pan rallado o rebozador



LUNES

Pollo al pimiento (4 personas)

Ingredientes:

– 2 pechugas de pollo

– 1 morrón rojo

– 1 morrón amarillo

– 1 morrón verde

– 1 cebolla

– Un puñado de almendras, nueces o cualquier fruto seco

– sal y pimienta a gusto

Para la salsa:

– perejil

– 2 cditas. de vinagre blanco

– 1 cebolla de verdeo

– 1 cdita. de mostaza o mayonesa según el gusto

– 300 ml aceite de oliva o de maíz

– 6 hojas de albahaca



Preparación

1. Hervir las pechugas de pollo en agua con sal (si tiene algún caldo agregar) hasta que estén cocidas (15 minutos aproximadamente). Dejar enfriar.

Lavar y secar los morrones, cortarlos y saltarlos en una sartén con aceite caliente 3 minutos.

2. Añadir el pollo a la sartén cortado en cubos, la cebolla en aros y salpimentar. Dejar que todo tome sabor y al final agregar los morrones a la preparación.

3. Picar la cebolla de verdeo ya lavada, el perejil y la albahaca. Poner todo en un bol, agregar primero el vinagre, la mayonesa o mostaza, sal, pimienta a gusto y agregar aceite de a poco batiendo hasta que quede emulsionado.

4. Servir el pollo caliente en un plato, agregar la sala por encima y arriba las almendras tostadas o nueces.

Tip: Esta receta puede hacerse friendo los trozos de pollo si así lo desea.

MARTES

Bondiola de cerdo escabechada (4 personas)

Ingredientes:

– 4 bifes de bondiola de unos 200 gr crudos c/u

– 250 ml de aceite

– arroz

– 1 vaso de cualquier vino tinto (puede ser el que tengan abierto en la heladera)

– 4 dientes de ajo

– 1 ramito de hierbas si consigue (estragón, albahaca, tomillo, romero o cualquiera individual, yo prefiero el romero de mi jardín)

– 2 hojas de laurel

– pimienta en grano

– sal

– 1 cubo de caldo de carne o cualquier saborizante de carne

Preparación

1. Sazonar los bifes con sal y acá el secreto: deben quedar en la heladera como mínimo con la sal a gusto durante doce horas. Si van a comer a la noche lo ponen antes de salir a trabajar. Cocinarlos en una fuente para horno honda, poner el vino, el cubo de caldo disuelto en 250 de agua caliente y el aceite.

2. Aplastar los dientes de ajo y añadirlos a la fuente con las hojas de laurel. Cocinar a fuego suave unos 30 minutos. Dejar en su jugo y servir acompañado con arroz blanco.

Tip: Esta carne dura 2 días en la heladera si queda cubierta con su salsa y tapada en film, además de poder cambiar por un corte de vaca.

MIÉRCOLES

Pennes Rigatte al atún (4 personas)

Ingredientes:

– 1 lata de atún en aceite

– 3 tomates redondos

– 1 cebolla

– 1 cebolla de verdeo

– 1 copa de vino blanco (excluyente)

– perejil

– 1 diente de ajo

– hojas de espinaca o acelga (1 planta)

– 2 cdas. de manteca



Preparación

1. Sofreír el diente de ajo en aceite, añadir los tomates pelados y en cubos. Bañar con el vino blanco o caldo de verduras y las hojas de espinacas en juliana o las de acelga.

2. Agregar el atún bien desmenuzado y el perejil picado, mezclar bien y apagar el fuego.

3. Hervir la pasta en abundante agua con sal, escurrirla cuando este a gusto, para mí: “al dente”. Volcar en la salsa con la manteca. Mezclar todo a fuego mínimo, hasta que la manteca esté disuelva.

Tip: Puede ser con cualquier pasta seca o rellena (aconsejo que no tenga queso la pasta rellena).

JUEVES

Milanesa de bondiola con puré de calabaza (4 personas)

Ingredientes:

– 4 bifes de bondiola (150 gr c/u aprox.)

– pan rallado o rebozador

– 1 ramita perejil

– 2 dientes de ajo

-1 cdita. de orégano

– 4 huevos

– 100 gr harina

– calabaza o zapallo anco

– 50 gr manteca

Preparación

1. Golpear los bifes con un martillo de cocina o con la mano entre dos film. Mezclar el pan rallado con el ajo, perejil y el orégano. Batir los huevos en otro bol y preparar la harina en una bandeja aparte. Pasar la carne por la harina, tener en cuenta que debe estar lo más seca posible para que el pan no se despegue. Pasar por harina, después por el huevo y por último el pan rallado.

2. Cocinar la calabaza cortada al medio, lavada y sin semillas, en el horno hasta que esté cocida. Sacar la pulpa de la calabaza con una cuchara y poner en una cacerola con la manteca, calentar y salpimentar.

3. Cocinar las milanesas al horno o fritas. Servir con el puré de calabaza.

Tip: Es mas rápido hervir la calabaza, pero cambia mucho el sabor y queda con más agua.

VIERNES

Pollo a la Oriental (4 personas)

Ingredientes:

– 3 pechugas de pollo

– 1 repollo chico

– 250 gr brotes de soja

– 1 cebolla grande

– 1 morrón rojo

– 2 dientes de ajo

– 1 zucchini o un zapallito verde

– 2 cdas. de salsa de soja

– 1 cda. de maizena

– 200 ml de caldo de verduras



Preparación

1. Cortar las pechugas de pollo en tiras. Sazonar con sal. Pelar el ajo y reírlo en aceite, retirar cuando este dorado y, en el mismo aceite freír el pollo.

2. Agregar el repollo cortado en juliana, la cebolla picada, el morrón en cubos, el zapallito en cubos y rehogar unos minutos.

3. Mezclar la salsa de soja, la maizena y el caldo. Añadir el pollo y los brotes en la sartén y la salsa, remover hasta que espese. Colocar en el plato y servir.