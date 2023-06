En Viedma elaboraron una cerveza artesanal con cannabis

La cervecería Patunga sigue innovando en la capital rionegrina y presentó una nueva variedad: la Summer 420-Lemon Kush, la primera cerveza cannábica en Viedma que se encuentra disponible desde este martes.

Esta nueva variedad de cerveza está realizada con terpenos de cannabis y según explicaron «son compuestos orgánicos y volátiles que se encuentran en la mayoría de las plantas, incluido el cannabis y son los responsables de su aroma, olor y sabor característicos. Constituye la mayor parte del aceite esencial producidos por las plantas aromáticas».

También explicaron que en el caso de esta nueva variedad, la base es una Summer con terpenos en estado líquido de cannabis, llamado Lemon Kush, con aromas cítricos y sabor envolvente con un dejo prolongado.

Y aclararon que la nueva cerveza no contiene THC, CBD y no es psicoadictiva, es decir que no provoca y tampoco genera nada en el cuerpo. Solamente es aroma y sabor de cannabis.

La cerveza se puede degustar en el local de recarga ubicado en Rivadavia 874, donde se puede disfrutar de una pinta o también se puede realizar una recarga para tomar en casa.

La Doble IPA Argenta con lúpulo del IDEVI y medalla por la «Petroca»

La cervecería Patunga de Viedma fue premiada con una medalla de bronce en octubre del año pasado durante la primera edición de la Copa Patagónica de Cerveza, que se realizó en Puerto Madryn y que reunió a más de 100 representantes de Argentina y Chile. El bronce conseguido llegó de la mano con el estilo Dry Stout, denominada “Petroca”, una cerveza negra con un sabor tostado pronunciado, similar al café.

Un año antes de ese premio, la cervecería viedmense tuvo otros lanzamientos de variedades como la Doble IPA Argenta, altamente lupulada, con un amargor y aromas intensos. En el caso de esta cerveza, tuvo la particularidad que esos lúpulos fueron producidos en el IDEVI.

Además, en 2018 había creado la APA Argenta Barrilete Cósmico, en homenaje en vida a Diego Maradona.