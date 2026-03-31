Ensalada de otoño: morrón asado con garbanzos crocantes

Lista de Ingredientes morrón: 1 cebolla: 1 ajo: 2 dientes garbanzos cocidos: 200 gr aceite de oliva: c/n sal: a gusto paprika picante: c/n guindilla: c/n

Preparación

Precalentar el horno a 200° C.

En una placa colocar el morrón entero, la cebolla en cuartos con piel y los dientes de ajo. Agregar aceite de oliva y sal. En la misma placa sumar los garbanzos cocidos y condimentar con sal, paprika picante y aceite de oliva. Mezclar bien todo.

Llevar al horno hasta que el morrón y la cebolla estén bien dorados y los garbanzos crocantes. Retirar, pelar el morrón y quitar semillas y nervaduras.

Colocar en un bol el morrón, la cebolla, el ajo y la guindilla para darle un toque picante. Agregar los garbanzos crocantes, un chorrito de aceite de oliva, rectificar sal y mezclar.