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Yo Como

Ensalada de otoño: morrón asado con garbanzos crocantes

Una opción fácil y saludable para incorporar. La sugerencia es de @chantalabad.

Redacción

Por Redacción

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Yo Como

Ensalada de otoño: morrón asado con garbanzos crocantes

Una opción fácil y saludable para incorporar. La sugerencia es de @chantalabad.

Redacción

Por Redacción

Lista de Ingredientes

morrón: 1

cebolla: 1

ajo: 2 dientes

garbanzos cocidos: 200 gr

aceite de oliva: c/n

sal: a gusto

paprika picante: c/n

guindilla: c/n

Preparación

Precalentar el horno a 200° C.

En una placa colocar el morrón entero, la cebolla en cuartos con piel y los dientes de ajo. Agregar aceite de oliva y sal. En la misma placa sumar los garbanzos cocidos y condimentar con sal, paprika picante y aceite de oliva. Mezclar bien todo.

Llevar al horno hasta que el morrón y la cebolla estén bien dorados y los garbanzos crocantes. Retirar, pelar el morrón y quitar semillas y nervaduras.

Colocar en un bol el morrón, la cebolla, el ajo y la guindilla para darle un toque picante. Agregar los garbanzos crocantes, un chorrito de aceite de oliva, rectificar sal y mezclar.


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