SUSCRIBITE Diario papel
15 min cronometro
Yo Como

Ensalada toné, la opción fácil para acompañar la cena de Año Nuevo, por Ximena Saenz

Sin excusas para lucirte este Fin de Año. Una receta simple, pero con muchísimo sabor. @ximena_saenz nos hace más simple la tarea.

Redacción

Por Redacción

img-recetas
15 min cronometro
Yo Como

Ensalada toné, la opción fácil para acompañar la cena de Año Nuevo, por Ximena Saenz

Sin excusas para lucirte este Fin de Año. Una receta simple, pero con muchísimo sabor. @ximena_saenz nos hace más simple la tarea.

Redacción

Por Redacción

Lista de Ingredientes

papines: 1 kg

huevos: 5

cebolla morada: ½ unidad

ciboulette: c/n

alcaparras: 2 cdas.

pimienta negra: a gusto

sal: a gusto

PARA LA SALSA: --

atún: 2 latas

anchoas: 3 filetes

jugo de limón: 1

mayonesa: 300 gr

alcaparras: 1 cda.

crema de leche: 400 gr

Preparación

Primero vamos a hervir los papines en agua y sal hasta que estén tiernos. En otra olla hervir los huevos.

Para la salsa: vamos a procesar el atún, anchoas, jugo de limón, mayonesa, alcaparras, juguito de alcaparras. Agregar la crema de leche y volver a procesar.

Para el armado, colocar una buena cantidad de salsa en la base de nuestro plato. Sumar todos los papines cocidos cortados a la mitad. Colocar el resto de la salsa en una manga para terminar de cubrir de una manera prolija.

Ubicar todos los huevos soft, despacio, para que no se rompan. Y sumar cebolla morada cortada finita, ciboulette, alcaparras, sal y pimienta negra.


Temas

Alimentación

Cómo hacer

Fin de año

Gastronomía

Comentarios

Preparación

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias