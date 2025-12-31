Ensalada toné, la opción fácil para acompañar la cena de Año Nuevo, por Ximena Saenz
Sin excusas para lucirte este Fin de Año. Una receta simple, pero con muchísimo sabor. @ximena_saenz nos hace más simple la tarea.
Lista de Ingredientes
papines: 1 kg
huevos: 5
cebolla morada: ½ unidad
ciboulette: c/n
alcaparras: 2 cdas.
pimienta negra: a gusto
sal: a gusto
PARA LA SALSA: --
atún: 2 latas
anchoas: 3 filetes
jugo de limón: 1
mayonesa: 300 gr
alcaparras: 1 cda.
crema de leche: 400 gr
Preparación
Primero vamos a hervir los papines en agua y sal hasta que estén tiernos. En otra olla hervir los huevos.
Para la salsa: vamos a procesar el atún, anchoas, jugo de limón, mayonesa, alcaparras, juguito de alcaparras. Agregar la crema de leche y volver a procesar.
Para el armado, colocar una buena cantidad de salsa en la base de nuestro plato. Sumar todos los papines cocidos cortados a la mitad. Colocar el resto de la salsa en una manga para terminar de cubrir de una manera prolija.
Ubicar todos los huevos soft, despacio, para que no se rompan. Y sumar cebolla morada cortada finita, ciboulette, alcaparras, sal y pimienta negra.
