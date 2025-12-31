Ensalada toné, la opción fácil para acompañar la cena de Año Nuevo, por Ximena Saenz

Lista de Ingredientes papines: 1 kg huevos: 5 cebolla morada: ½ unidad ciboulette: c/n alcaparras: 2 cdas. pimienta negra: a gusto sal: a gusto PARA LA SALSA: -- atún: 2 latas anchoas: 3 filetes jugo de limón: 1 mayonesa: 300 gr alcaparras: 1 cda. crema de leche: 400 gr

Preparación

Primero vamos a hervir los papines en agua y sal hasta que estén tiernos. En otra olla hervir los huevos.

Para la salsa: vamos a procesar el atún, anchoas, jugo de limón, mayonesa, alcaparras, juguito de alcaparras. Agregar la crema de leche y volver a procesar.

Para el armado, colocar una buena cantidad de salsa en la base de nuestro plato. Sumar todos los papines cocidos cortados a la mitad. Colocar el resto de la salsa en una manga para terminar de cubrir de una manera prolija.

Ubicar todos los huevos soft, despacio, para que no se rompan. Y sumar cebolla morada cortada finita, ciboulette, alcaparras, sal y pimienta negra.