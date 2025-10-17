Estos muffins de manzana con harina integral y avena son tendencia

Lista de Ingredientes manzanas medianas: 2 huevo: 1 edulcorante líquido: 2 cdas. aceite neutro/coco: 3 cdas. harina de avena: 120 gr avena arrollada en hojuelas: 100 gr harina integral: 100 gr agua: 100 ml canela: 1 cdita. polvo de hornear: 1 cda. frutos secos: c/n

Preparación

En un bol colocar las manzanas ralladas con su cáscara, luego agregar el huevo y el edulcorante con la canela. Luego los ingredientes secos con el polvo de hornear y por último el agua. Mezclar todo muy bien.

Verter la preparación en pirotines. Con esta proporción salen 10 unidades. Por arriba colocarle frutos secos y llevarlos a horno pre calentado a 180° C por 25 minutos aproximadamente.