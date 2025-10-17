SUSCRIBITE
25 min cronometro
Yo Como

Estos muffins de manzana con harina integral y avena son tendencia

Si estás apurado, esta es la receta que buscabas. @comidasimple_ nos propone este bocado para el desayuno o la merienda.

Redacción

Por Redacción

img-recetas
25 min cronometro
Yo Como

Estos muffins de manzana con harina integral y avena son tendencia

Si estás apurado, esta es la receta que buscabas. @comidasimple_ nos propone este bocado para el desayuno o la merienda.

Redacción

Por Redacción

Lista de Ingredientes

manzanas medianas: 2

huevo: 1

edulcorante líquido: 2 cdas.

aceite neutro/coco: 3 cdas.

harina de avena: 120 gr

avena arrollada en hojuelas: 100 gr

harina integral: 100 gr

agua: 100 ml

canela: 1 cdita.

polvo de hornear: 1 cda.

frutos secos: c/n

Preparación

En un bol colocar las manzanas ralladas con su cáscara, luego agregar el huevo y el edulcorante con la canela. Luego los ingredientes secos con el polvo de hornear y por último el agua. Mezclar todo muy bien.

Verter la preparación en pirotines. Con esta proporción salen 10 unidades. Por arriba colocarle frutos secos y llevarlos a horno pre calentado a 180° C por 25 minutos aproximadamente.


Temas

Alimentación saludable

Cómo hacer

Gastronomía

muffins

Pastelería
Certificado según norma CWA 17493
Journalism Trust Initiative Nuestras directrices editoriales
<span>Certificado según norma CWA 17493 <br><strong>Journalism Trust Initiative</strong></span>

Comentarios

Preparación

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias