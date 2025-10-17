Estos muffins de manzana con harina integral y avena son tendencia
Si estás apurado, esta es la receta que buscabas. @comidasimple_ nos propone este bocado para el desayuno o la merienda.
Lista de Ingredientes
manzanas medianas: 2
huevo: 1
edulcorante líquido: 2 cdas.
aceite neutro/coco: 3 cdas.
harina de avena: 120 gr
avena arrollada en hojuelas: 100 gr
harina integral: 100 gr
agua: 100 ml
canela: 1 cdita.
polvo de hornear: 1 cda.
frutos secos: c/n
Preparación
En un bol colocar las manzanas ralladas con su cáscara, luego agregar el huevo y el edulcorante con la canela. Luego los ingredientes secos con el polvo de hornear y por último el agua. Mezclar todo muy bien.
Verter la preparación en pirotines. Con esta proporción salen 10 unidades. Por arriba colocarle frutos secos y llevarlos a horno pre calentado a 180° C por 25 minutos aproximadamente.
Comentarios