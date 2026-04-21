Dólar hoy: a cuánto cotiza el dólar oficial y los dólares financieros este martes 21 de abril 2026.-

Dólar hoy: en la apertura de este martes 21 de abril 2026, la City porteña amanece con un escenario de calma técnica y operaciones fluidas. Bajo la administración del Banco Central (BCRA), las cotizaciones reflejan una brecha controlada, sostenida por el flujo de ingresos del sector exportador y una demanda privada equilibrada.

El comportamiento del dólar oficial continúa actuando como el principal ancla nominal de la economía, mientras que el dólar MEP y el dólar CCL se mantienen en rangos de variación mínima, consolidando la confianza de los inversores en el corto plazo.

Dólar hoy: cotización del dólar oficial este martes 21 de abril 2026

En la apertura de este martes 21 de abril 2026, el dólar oficial cotiza en Banco Nación:

$1.345 para la compra

$1.395 para la venta.

Dólar oficial hoy: las pizarras de los bancos este martes 21 de abril 2026

En el circuito minorista, el dólar oficial se mantiene como la referencia central del mercado bajo el monitoreo constante de la autoridad monetaria. En los principales bancos, estas son las cotizaciones en la apertura de la actividad:

BANCO APERTURA Compra Venta Banco Galicia 1345 1395 Banco Nación 1345 1395 Banco ICBC 1345 1395 Banco BBVA 1350 1400 Banco Supervielle 1353 1403 Banco Ciudad de Bs As 1335 1395 Banco Patagonia 1340 1390 Banco Hipotecario 1355 1395 Banco Santander 1350 1400 Banco Credicoop 1345 1395 Banco Macro 1340 1399 Banco Piano 1350 1405 Banco BPN 1340 1410

Cotización del dólar oficial y dólar tarjeta en el Banco Nación: martes 21 de abril 2026

El dólar oficial inicia la jornada en las pizarras del Banco Nación (BNA) a $1.345 para la compra y $1.395 para la venta. Esta estabilidad en el precio minorista se traduce en un dólar tarjeta que se posiciona en los:

$1.820.

Según los informes diarios de la autoridad monetaria, este nivel del dólar oficial permite mantener la previsibilidad en los contratos de importación, mientras el BCRA continúa con su estrategia de acumulación selectiva de reservas internacionales.

Tendencia del dólar MEP y dólar CCL en el mercado financiero: martes 21 de abril 2026

En el mercado de capitales, el dólar MEP (o dólar Bolsa) cotiza en el arranque de hoy a:

$1.415.

Por su parte, el dólar CCL (Contado con Liquidación) se opera a:

$1.465.

La paridad observada entre el dólar MEP y el dólar CCL sugiere una ausencia de presiones devaluatorias inmediatas, en un contexto de tasas de interés que incentivan la permanencia en activos locales.

El dólar blue y su brecha respecto al dólar oficial: martes 21 de abril 2026

En el circuito informal, el dólar blue abre este martes 21 de abril 2026 a:

$1.390 para la compra.

$1.410 para la venta.

Al situarse prácticamente en los mismos niveles que el dólar oficial para la venta en bancos privados, el mercado paralelo muestra una actividad reducida y sin saltos bruscos.

Esta convergencia entre el informal y el dólar MEP refuerza la tendencia hacia la formalización de las operaciones cambiarias, en un marco donde la brecha cambiaria global se sitúa por debajo del 6% respecto al dólar mayorista de referencia.