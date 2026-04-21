Vuelos con posibles demoras o cancelaciones por el paro de ATE en aeropuertos: los servicios afectados a Neuquén y Río Negro

Los controladores terrestres nucleados en la Administración Nacional de Aviación Civil iniciaron una jornada de reclamo salarial. La protesta, que será de 24 horas y se desarrollará durante este martes 21 de abril, llega tras el último fracaso paritario en las negociaciones con el Gobierno.

Desde ATE ANAC indicaron que el paro también incluye una movilización a Aeroparque y otros aeropuertos por lo tanto algunos vuelos podrían verse afectados con demoras y/o cancelaciones.

Paro de ATE: los servicios que podrían verse afectados a Neuquén y Río Negro

El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, nacional ratificó que la medida incluirá «protestas en aeropuertos y no descartan bloquearlos», y recordó que debido a que «se agotaron todas las instancias», se decidió en «profundizar todas las medidas de fuerza».

No se brindó un detalle de los vuelos que podrían verse afectados, de igual manera a continuación te dejamos los servicios programados para este 21 de abril a Neuquén y Río Negro. Se recomienda revisar el estado de vuelo para prevenir.

Desde Aeroparque a Neuquén:

AR1526

AR1406

AR1642

AR1414

AR1646

AR1650

AR1630

WJ3165

WJ3173

WJ3167: cancelado

WJ3163

Desde Aeroparque a Bariloche:

AR1674

AR1676

AR1678

AR1942

AR1690

WJ3051

WJ3047

WJ3049: cancelado

FO5244

Desde Neuquén a Aeroparque:

AR1637

AR1639

AR1431

AR1431

AR1431

AR1643

AR1647

AR1651

WJ3162

WJ3166

WJ3174

WJ3168: cancelado

WJ3164: cancelado

FO5241

FO5245: cancelado

Desde Bariloche a Aeroparque:

AR1669

AR1675

AR1679

AR1943

AR1691

WJ3044: cancelado

WJ3042

WJ3046

WJ3052

WJ3048

FO5241

FO5245: cancelado

Cuál es el reclamo de ATE en aeropuertos

Según el comunicado que compartió Aguiar, estas son las demandas de ATE en el paro aéreo nacional de este 21 de abril:

Reapertura de paritarias y urgente recomposición salarial.

Aumento salarial de emergencia para las y los jubilados.

Pase a planta permanente de todas las y los trabajadores precarizados.

Rechazo a las privatizaciones de empresas públicas y a la entrega de los recursos naturales a manos extranjeras.

Reincorporación de todas las y los trabajadores despedidos.

Cese de la persecución a las y los trabajadores que luchan.

Restitución de los fondos adeudados a las provincias.

Rechazo a la armonización de las cajas previsionales provinciales.

Restitución del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses.

ATE: las protestas en Río Negro

En Río Negro, las protestas iniciaron sobre la Ruta 40 en el acceso al aeropuerto internacional de Bariloche este martes. Desde la seccional de ATE rionegrina indicaron que la protesta forma parte del paro de 24 horas que se anunció en todos los organismos del Estado.

En un comunicado recordaron que se relama «un aumento salarial urgente y la reincorporación de Luis Urra, trabajador de la CoNEA (Comisión Nacional de Energía Atómica), secretario general de la seccional local».

El secretario general de ATE, Rodrigo Vicente, manifestó: «Desde que asumió Milei a cada trabajador del Estado le robaron 12 millones de pesos gracias a la firma que le prestó UPCN. La inflación crece y los salarios permanecen congelados, la plata del ajuste se va a los créditos millonarios del Banco Nación para los funcionarios libertarios».

En las próximas horas el sindicato extenderá su protesta sobre el kilómetro 9.5 de Bustillo, en el ingreso a la sede de la Comisión Nacional de Energía Atómica.