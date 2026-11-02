Los verdaderos protagonistas del polo: cómo se prepara un caballo para competir

En una cancha de polo, los jugadores persiguen la bocha, buscan espacios y ejecutan movimientos que requieren precisión y velocidad. Sin embargo, hay otros protagonistas que hacen posible cada jugada: los caballos, preparados para responder a las exigencias de una disciplina en la que la fuerza, la agilidad y la resistencia resultan fundamentales.

Lejos de limitarse a trasladar a los jugadores, los caballos de polo atraviesan un proceso de preparación que puede extenderse durante años. Su entrenamiento, alimentación y cuidado forman parte de una rutina cuidadosamente organizada, en la que intervienen petiseros, veterinarios, cuidadores y los propios polistas. Detrás de los pocos minutos que dura cada participación en la cancha hay muchas horas de trabajo que el público no siempre llega a conocer.

Cómo se entrena un caballo de polo

Un buen caballo de polo necesita mucho más que velocidad. Debe ser capaz de acelerar rápidamente, frenar, cambiar de dirección y responder a las indicaciones del jinete en situaciones de gran intensidad.

A diferencia de otras disciplinas ecuestres, el polo exige que el animal pueda realizar estos movimientos mientras comparte la cancha con otros siete caballos, en un juego dinámico en el que las decisiones se toman en cuestión de segundos.

Por eso, la preparación combina trabajos de resistencia, ejercicios de flexibilidad, entrenamiento de respuesta a las ayudas del jinete y prácticas con taco y bocha. El objetivo no es solamente mejorar el rendimiento físico, sino también desarrollar la confianza y la coordinación entre el caballo y el jugador.

Uno de los aspectos centrales es el vareo, una actividad habitual que permite mantener la condición física de los animales. Generalmente, los petiseros trabajan con varios caballos durante una misma salida, alternando desplazamientos al paso y al trote según las necesidades de cada ejemplar.

La intensidad del entrenamiento varía de acuerdo con la edad, la experiencia, el estado físico y el calendario de competencias.

La alimentación: una parte fundamental del rendimiento

Al igual que ocurre con cualquier deportista de alto rendimiento, la alimentación es determinante para que un caballo pueda responder adecuadamente a las exigencias de la competencia.

La dieta tiene como base los forrajes, como el pasto y la alfalfa, y puede complementarse con avena, otros granos o alimentos balanceados formulados para equinos. Las cantidades y proporciones se ajustan según las necesidades nutricionales y la actividad de cada animal.

La hidratación también ocupa un lugar central. Un caballo puede consumir varias decenas de litros de agua por día, aunque esa cantidad cambia considerablemente según la temperatura, el peso, la alimentación y el ejercicio realizado.

Durante los períodos de mayor exigencia, especialmente con altas temperaturas, los responsables de su cuidado prestan particular atención a la reposición de líquidos y electrolitos, siempre de acuerdo con las indicaciones veterinarias.

No existe una dieta idéntica para todos. Cada caballo tiene necesidades particulares y requiere un seguimiento que permita mantener una condición corporal adecuada sin comprometer su salud.

El petisero, una figura indispensable detrás de cada partido

Aunque los jugadores son quienes reciben los aplausos, buena parte de la preparación cotidiana recae sobre una figura fundamental dentro del polo: el petisero.

Su trabajo comienza mucho antes de que los caballos ingresen a la cancha. Es responsable de tareas vinculadas con la alimentación, la limpieza, el acondicionamiento, el ejercicio diario y la preparación de los animales para los entrenamientos y partidos.

También es quien suele advertir primero pequeños cambios de comportamiento, dificultades para desplazarse o señales que pueden indicar que un caballo necesita atención.

La relación entre el petisero y los animales se construye con el tiempo. Conocer el temperamento, los hábitos y las reacciones de cada caballo permite anticipar situaciones y contribuir a su bienestar.

En muchos casos, se trata de un oficio transmitido entre generaciones, que combina experiencia práctica, paciencia y un conocimiento profundo del comportamiento equino.

Qué sucede con los caballos durante un partido de polo

Un partido se divide en períodos denominados chukkers, que habitualmente tienen una duración de siete minutos de juego efectivo, con las particularidades previstas por el reglamento de cada competencia.

Aunque parezca poco tiempo, la intensidad puede ser muy elevada. Durante esos minutos, los caballos realizan aceleraciones, frenadas, giros y desplazamientos que requieren un importante esfuerzo físico.

Por ese motivo, cada jugador dispone de varios caballos para afrontar un encuentro. Los cambios de montado son una parte esencial de la organización del equipo y permiten distribuir la exigencia entre distintos animales.

En el polo argentino, las reglas de utilización de los caballos establecen restricciones para evitar esfuerzos excesivos, incluida la prohibición de utilizarlos en chukkers consecutivos bajo las condiciones reglamentarias correspondientes.

Mientras se desarrolla el partido, los petiseros permanecen atentos junto a los caballos preparados para ingresar. Su intervención resulta decisiva para que los cambios se realicen con rapidez y seguridad.

Antes de entrar a la cancha, cada animal recibe una preparación específica. Se revisa su equipamiento, se colocan las protecciones necesarias y se acondicionan la crin y la cola para reducir riesgos durante el juego.

La recuperación también forma parte del entrenamiento

El trabajo no termina cuando suena la campana del último chukker. Después del esfuerzo, comienza una etapa igualmente importante: la recuperación.

Los caballos necesitan reducir progresivamente su actividad, recuperar una respiración normal y recibir los cuidados correspondientes después de la competencia.

Según las condiciones y el esfuerzo realizado, estos cuidados pueden incluir caminatas suaves, baños, hidratación y controles de las extremidades para detectar posibles molestias o lesiones.

La supervisión veterinaria resulta fundamental, especialmente cuando aparecen signos de fatiga, dolor o alteraciones en el movimiento.

También existen períodos de descanso más prolongados, particularmente al finalizar una temporada de competencia. Estos intervalos permiten recuperar la condición física y evitar la acumulación de esfuerzos.

El rendimiento deportivo y el bienestar del animal deben ir de la mano. Un caballo correctamente preparado no es solamente aquel que responde en la cancha, sino también el que recibe los cuidados necesarios antes, durante y después de cada partido.

La Sarita, una oportunidad para conocer el polo desde adentro

En Neuquén, el crecimiento de la actividad encuentra uno de sus espacios de referencia en La Sarita Polo Club, que se prepara para celebrar una nueva edición de su tradicional Copa Aniversario.

El encuentro, previsto para el 26 27 y 28 de noviembre, marcará la quinta edición de una competencia que reúne a jugadores y equipos vinculados con este deporte.

Más allá de la acción dentro de la cancha, la cita también ofrece una oportunidad para descubrir todo aquello que sucede alrededor de un partido: la preparación de los caballos, el trabajo de los petiseros y la organización que requiere cada encuentro.