Expovino llega a General Roca con más de 200 etiquetas de alta gama y una noche dedicada al vino

General Roca volverá a convertirse en la capital del vino por una noche con una nueva edición de Expovino, el encuentro que reúne a algunas de las etiquetas del país y que promete una experiencia sensorial única para quienes disfrutan de la cultura vitivinícola. Desde la organización destacaron que las entradas ya están agotadas.

La cita será este viernes 26 de junio, desde las 20, en el Salón de Eventos San Zenone, donde los asistentes podrán recorrer un amplio circuito de degustación con más de 200 etiquetas de vinos y espumantes de alta gama, seleccionadas especialmente para la ocasión.

Una experiencia para disfrutar con todos los sentidos

La propuesta va mucho más allá de una simple degustación. Durante toda la noche, los visitantes podrán descubrir nuevos varietales y disfrutar de una cuidada selección de vinos de diferentes regiones vitivinícolas argentinas.

La entrada incluye un copón de degustación, que cada asistente podrá utilizar durante todo el evento y llevarse como recuerdo de la experiencia. Además, habrá un catering exclusivo diseñado especialmente para acompañar cada copa y potenciar los sabores de los distintos vinos.

Entre las bodegas participantes habrá etiquetas reconocidas a nivel nacional, ofreciendo un recorrido que abarca desde clásicos argentinos hasta propuestas innovadoras para quienes buscan descubrir nuevas experiencias.

Un clásico para los amantes del vino

Con el paso de los años, Expovino se consolidó como uno de los eventos enogastronómicos más esperados del Alto Valle. La propuesta organizada por La Masía Vinoteca reúne cada edición a cientos de personas interesadas en conocer nuevas etiquetas, aprender sobre el mundo del vino y compartir una noche diferente en un ambiente especialmente preparado para la ocasión.

El evento cuenta además con el auspicio de Club Río Negro, el club de beneficios de Diario RÍO NEGRO.