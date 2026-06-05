Los 10 vinos íconos de la Patagonia: esto son los recién elegidos por 30 enólogos de la región

«Caminos del Vino» organizó días atrpas una gira por bodegas de la Patagonia que incluyó visitas, charlas técnicas y una degustación de más de 25 vinos de la región.

La actividad tuvo una particularidad: fueron los propios enólogos quienes eligieron los vinos ícono de la Patagonia. No hubo jurados internacionales ni participaron comunicadores. Cada profesional presentó su creación y, tras probar todas las etiquetas, se definió un top 10 de vinos destacados.

Marcelo Miras fue elegido como el enólogo ícono de la Patagonia

Uno de los momentos más emotivos de la jornada fue la elección del Enólogo Ícono de la Patagonia, reconocimiento que recayó en Marcelo Miras, destacado profesional que recorre la región desde 1991.

Del encuentro participaron bodegas de La Pampa, Río Negro, Neuquén y Chubut, dejando además otras distinciones destacadas:

Enólogo Ícono: Marcelo Miras.

Marcelo Miras. Vino revelación del año: YUYIN, de Gaiman, Chubut, proyecto encabezado por Juan Pablo Velázquez.

YUYIN, de Gaiman, Chubut, proyecto encabezado por Juan Pablo Velázquez. Proyecto enoturístico destacado: Bodega Nant y Fall, de Trevelin, Chubut.

Bodega Nant y Fall, de Trevelin, Chubut. Enólogo sorpresa: Emmanuel Gómez, de Viñas del Nant y Fall.

Emmanuel Gómez, de Viñas del Nant y Fall. Joven promesa de la enología: Candela Banacloy.





Los vinos elegidos por los enólogos de la Patagonia

Bodega Del Fin Del Mundo – Special Blend 2022

Origen: San Patricio del Chañar, Neuquén.

Enólogo: Ricardo Galante.

Composición: 40% Malbec, 40% Cabernet Sauvignon y 20% Merlot.

Precio: $94.300.

Bodega Aniello – Trousseau Viña 1932 (Vino de Parcela Única) 2024

Origen: Chacra 341, Mainqué, Río Negro.

Enólogo: Federico Moreira.

Composición: 100% Trousseau, proveniente de una parcela histórica plantada en 1932.

Precio: $65.000.

Humberto Canale – Old Vineyard Riesling 2025

Origen: Finca La Morita, Alto Valle de Río Negro.

Enólogo: Horacio Bibiloni.

Composición: 100% Riesling.

Precio: $31.500.

Antigua Bodega Patagónica – UN Merlot Gran Reserva 2019

Origen: Cervantes, Río Negro.

Winemaker: Candela Banacloy.

Composición: 100% Merlot.

Precio: $40.000.

Viñas del Nant y Fall – Pinot Noir Rosé 2025

Origen: Trevelin, Chubut.

Enólogo: Emmanuel Gómez.

Composición: 100% Pinot Noir.

Precio: $90.000.

Bodega Malma – Comienzo del Universo Blend 2023

Origen: San Patricio del Chañar, Neuquén.

Enólogo: Lucas Quiroga.

Composición: 45% Cabernet Sauvignon, 35% Malbec y 20% Merlot.

Precio: $60.000.

Bodega Miras – Familia Miras Pinot Noir 2019

Origen: Mainqué, Río Negro.

Enólogo: Marcelo Miras, junto al winemaker Pablo Miras.

Composición: 100% Pinot Noir, proveniente de una parcela histórica plantada en 1958.

Precio: $90.000.

Yaoyin (Chacra de Vinos) – Cabernet Franc 2025

Origen: Gaiman, Chubut.

Winemaker: Juan Pablo Velázquez.

Composición: 100% Cabernet Franc, elaborado con uvas de un viñedo plantado en 2019.

Precio: $25.000.

Flor del Prado – Cabernet Franc 2022

Origen: Cipolletti, Río Negro.

Enólogo: Federico Moreira.

Composición: Cabernet Franc elaborado como un particular «Blend de Noches», utilizando uvas seleccionadas de tres cosechas distintas.

Precio: $40.000.

Bodega Familia Schroeder – Familia Schroeder Blend (Pinot Noir – Malbec) 2022



• Origen del viñedo: San Patricio del Chañar, Neuquén, Patagonia, Argentina.

• Enólogo: Leonardo Puapatto

• Uvas: 60% Pinot Noir – 40% Malbec.

• Precio: $ 65.000