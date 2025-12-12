Fernández Oro: «Una parada en el tiempo, una noche para celebrar el vino y nuestra historia» en reconocida bodega

El próximo sábado 20 de diciembre, la dirección de Turismo, el Portal de Oro de la municipalidad de Fernández Oro y Bodega Gennari, invitan a detener el tiempo por un momento y vivir una experiencia que celebra el vino como símbolo de encuentro, legado y comunidad de 19 a 22.30. El encuentro será en la emblemática Bodega Gennari.

En Fernández Oro, el vino es más que una bebida: es parte de nuestra identidad. Es trabajo de generaciones, es memoria colectiva y es el hilo que une las historias de tantas familias que aportaron a la tradición vitivinícola de nuestra ciudad.



El evento tiene un costo promocional de $50.000. En caso de cancelación, el costo no es reembolsable, pero si transferible a otra persona. Los cupos son limitados y hay que llamar a la Dirección de Turismo local al: 299-6261028

En «Una parada en el tiempo», se podrá disfrutar un menú italiano especialmente preparado, pensado para resaltar los sabores, aromas y matices del vino Gennari, protagonista de esta noche que homenajea nuestra historia vitivinícola.

¿Qué incluye la invitación?

Intervención artística de época , a cargo de la agrupación Manantial.

, a cargo de la agrupación Manantial. Menú a cargo de la chef Anabela Blanco.

Tapeo principal:

– Sándwich de truchaSegundo tapeo:

– Ensalada fresca verde con almendras y ciruelas

– Principal: malfatis con salsa estofada de ternera

– Postre: Tiramisú