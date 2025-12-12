Fernández Oro: «Una parada en el tiempo, una noche para celebrar el vino y nuestra historia» en reconocida bodega
Una cita imperdible llena de historia regional, sabores para disfrutar y degustar. El evento es el 20 de diciembre y para participar solo hay que reservar la entrada. Los cupos son limitados.
El próximo sábado 20 de diciembre, la dirección de Turismo, el Portal de Oro de la municipalidad de Fernández Oro y Bodega Gennari, invitan a detener el tiempo por un momento y vivir una experiencia que celebra el vino como símbolo de encuentro, legado y comunidad de 19 a 22.30. El encuentro será en la emblemática Bodega Gennari.
En Fernández Oro, el vino es más que una bebida: es parte de nuestra identidad. Es trabajo de generaciones, es memoria colectiva y es el hilo que une las historias de tantas familias que aportaron a la tradición vitivinícola de nuestra ciudad.
El evento tiene un costo promocional de $50.000. En caso de cancelación, el costo no es reembolsable, pero si transferible a otra persona. Los cupos son limitados y hay que llamar a la Dirección de Turismo local al: 299-6261028
En «Una parada en el tiempo», se podrá disfrutar un menú italiano especialmente preparado, pensado para resaltar los sabores, aromas y matices del vino Gennari, protagonista de esta noche que homenajea nuestra historia vitivinícola.
¿Qué incluye la invitación?
- Intervención artística de época, a cargo de la agrupación Manantial.
- Menú a cargo de la chef Anabela Blanco.
Tapeo principal:
– Sándwich de truchaSegundo tapeo:
– Ensalada fresca verde con almendras y ciruelas
– Principal: malfatis con salsa estofada de ternera
– Postre: Tiramisú
- Recorrido guiado por la Bodega Gennari.
- Show en vivo de Pao Fernández, Fede Carrasco y Mar Martino.
- Degustación de vinos
