Flan de naranjas: un postre que se desarma en la boca

Lista de Ingredientes huevos: 6 yemas: 2 azúcar: 200 gr jugo de naranja exprimido: 500 ml vainillas: 8

Preparación

Para un molde savarín tradicional o seis flanes individuales altos.

En un bol batir los huevos y las yemas con el azúcar apenas lo suficiente para romper el ligue. Agregar el jugo de naranja y las vainillas rotas.

Volcar en el molde, previamente acaramelado y cocinar en horno precalentado a 160° C, a baño maría, durante 1 hora y 15 minutos a 1 hora y 30, según el formato elegido.

Lambertips

. Si el jugo resulta muy ácido, suban un poco la proporción. Pueden sacarlo antes de tiempo y que en el fondo siga crudo. Por las dudas, no lo cocinen menos de 1 hora y cuarto. Comprueben con un palillo, si sale limpio, está listo.