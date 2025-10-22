90 min
Flan de naranjas: un postre que se desarma en la boca
Esta elaboración no lleva leche, solo jugo, por eso resulta muy fresco. La sugerencia es de @pedrolambertini.
90 min
Flan de naranjas: un postre que se desarma en la boca
Esta elaboración no lleva leche, solo jugo, por eso resulta muy fresco. La sugerencia es de @pedrolambertini.
Lista de Ingredientes
huevos: 6
yemas: 2
azúcar: 200 gr
jugo de naranja exprimido: 500 ml
vainillas: 8
Preparación
Para un molde savarín tradicional o seis flanes individuales altos.
En un bol batir los huevos y las yemas con el azúcar apenas lo suficiente para romper el ligue. Agregar el jugo de naranja y las vainillas rotas.
Volcar en el molde, previamente acaramelado y cocinar en horno precalentado a 160° C, a baño maría, durante 1 hora y 15 minutos a 1 hora y 30, según el formato elegido.
Lambertips
- La cantidad de azúcar depende del jugo. Si el jugo resulta muy ácido, suban un poco la proporción.
- Pueden sacarlo antes de tiempo y que en el fondo siga crudo. Por las dudas, no lo cocinen menos de 1 hora y cuarto. Comprueben con un palillo, si sale limpio, está listo.
Comentarios