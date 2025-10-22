SUSCRIBITE
90 min cronometro
Yo Como

Flan de naranjas: un postre que se desarma en la boca

Esta elaboración no lleva leche, solo jugo, por eso resulta muy fresco. La sugerencia es de @pedrolambertini.

Redacción

Por Redacción

img-recetas
90 min cronometro
Yo Como

Flan de naranjas: un postre que se desarma en la boca

Esta elaboración no lleva leche, solo jugo, por eso resulta muy fresco. La sugerencia es de @pedrolambertini.

Redacción

Por Redacción

Lista de Ingredientes

huevos: 6

yemas: 2

azúcar: 200 gr

jugo de naranja exprimido: 500 ml

vainillas: 8

Preparación

Para un molde savarín tradicional o seis flanes individuales altos.

En un bol batir los huevos y las yemas con el azúcar apenas lo suficiente para romper el ligue. Agregar el jugo de naranja y las vainillas rotas.

Volcar en el molde, previamente acaramelado y cocinar en horno precalentado a 160° C, a baño maría, durante 1 hora y 15 minutos a 1 hora y 30, según el formato elegido.

Lambertips

  • La cantidad de azúcar depende del jugo. Si el jugo resulta muy ácido, suban un poco la proporción.
  • Pueden sacarlo antes de tiempo y que en el fondo siga crudo. Por las dudas, no lo cocinen menos de 1 hora y cuarto. Comprueben con un palillo, si sale limpio, está listo.

Temas

Alimentación

Cómo hacer

Flan

Gastronomía

Postres

Receta fácil
Certificado según norma CWA 17493
Journalism Trust Initiative Nuestras directrices editoriales
<span>Certificado según norma CWA 17493 <br><strong>Journalism Trust Initiative</strong></span>

Comentarios

Preparación

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias