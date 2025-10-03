SUSCRIBITE
20 min cronometro
Yo Como

Tentate con este cheesecake que invita a repetir porción

Si de postres hablamos, este es uno de los preferidos y lo podés decorar, o no, con la fruta que quieras. La sugerencia es de @zambicooking.

Redacción

Por Redacción

Lista de Ingredientes

PARA LA BASE: --

galletitas de vainilla: 150 gr

manteca: 75 gr

PARA EL RELLENO: --

queso crema o finlandia o mascarpone: 600 gr

crema de leche: 200 cc

huevos: 4

azúcar: 160 gr

extracto de vainilla: 1 cdita.

jugo de limón: 1

ralladura de limón (opcional): 1

almidón de maíz: 2 cdas.

frutas: a gusto

Preparación

Para la base procesar las galletitas y agregar manteca derretida, mezclar y colocar en un molde desmontable presionando en la base hasta que quede firme.

Para el relleno, en un bol colocar todos los ingredientes restantes (menos la fruta) y mezclar. Recomiendo tamizar el almidón. Verter sobre la base de galletitas y hornear (horno precalentado) 1 hora a 150° C.

Luego apagar horno y dejar reposar el cheesecake 20 minutos con la puerta abierta para evitar que se quiebre por arriba. Decorar con mermelada o frutas.


Temas

Alimentación

Gastronomía

Postres

Repostería
Preparación

