Tentate con este cheesecake que invita a repetir porción

Lista de Ingredientes PARA LA BASE: -- galletitas de vainilla: 150 gr manteca: 75 gr PARA EL RELLENO: -- queso crema o finlandia o mascarpone: 600 gr crema de leche: 200 cc huevos: 4 azúcar: 160 gr extracto de vainilla: 1 cdita. jugo de limón: 1 ralladura de limón (opcional): 1 almidón de maíz: 2 cdas. frutas: a gusto

Preparación

Para la base procesar las galletitas y agregar manteca derretida, mezclar y colocar en un molde desmontable presionando en la base hasta que quede firme.

Para el relleno, en un bol colocar todos los ingredientes restantes (menos la fruta) y mezclar. Recomiendo tamizar el almidón. Verter sobre la base de galletitas y hornear (horno precalentado) 1 hora a 150° C.

Luego apagar horno y dejar reposar el cheesecake 20 minutos con la puerta abierta para evitar que se quiebre por arriba. Decorar con mermelada o frutas.