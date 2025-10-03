Tentate con este cheesecake que invita a repetir porción
Si de postres hablamos, este es uno de los preferidos y lo podés decorar, o no, con la fruta que quieras. La sugerencia es de @zambicooking.
Lista de Ingredientes
PARA LA BASE: --
galletitas de vainilla: 150 gr
manteca: 75 gr
PARA EL RELLENO: --
queso crema o finlandia o mascarpone: 600 gr
crema de leche: 200 cc
huevos: 4
azúcar: 160 gr
extracto de vainilla: 1 cdita.
jugo de limón: 1
ralladura de limón (opcional): 1
almidón de maíz: 2 cdas.
frutas: a gusto
Preparación
Para la base procesar las galletitas y agregar manteca derretida, mezclar y colocar en un molde desmontable presionando en la base hasta que quede firme.
Para el relleno, en un bol colocar todos los ingredientes restantes (menos la fruta) y mezclar. Recomiendo tamizar el almidón. Verter sobre la base de galletitas y hornear (horno precalentado) 1 hora a 150° C.
Luego apagar horno y dejar reposar el cheesecake 20 minutos con la puerta abierta para evitar que se quiebre por arriba. Decorar con mermelada o frutas.
Comentarios