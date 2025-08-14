Hábitos saludables: el mejor regalo en el Día del Niño, pero todos los días

Por Prof. Lic. Samuel B. García – Nutricionista / MP 108



En el marco del Día del Niño, es fundamental reflexionar sobre la importancia de promover hábitos saludables desde la infancia para garantizar un desarrollo integral y un bienestar duradero. Los primeros años de vida son decisivos para sentar las bases de una vida plena, donde el cuidado físico, emocional y nutricional juegan un papel esencial.



Celebrar el Día del Niño es homenajear la alegría y el futuro de niñas y niños, pero también es una oportunidad clave para reflexionar sobre uno de los retos más urgentes de la niñez actual, la prevención de la obesidad infantil. La alimentación saludable se posiciona como el pilar fundamental para garantizar infancias plenas, felices y saludables.

Radiografía de la obesidad infantil



En Argentina, 4 de cada 10 niños y niñas en edad escolar presentan sobrepeso u obesidad, una problemática que se traduce en riesgos físicos, sociales y emocionales: desde enfermedades crónicas, problemas respiratorios o cardiovasculares hasta dificultades en la autoestima y el desempeño escolar.

Los niños con obesidad tienen más probabilidades de seguir con esta condición en la adultez y sufrir afecciones graves como la diabetes tipo 2 y algunas formas de cáncer en edades más tempranas. Prevenir la obesidad infantil y asegurar un crecimiento saludable no es privar, sino sumar: variedad, movimiento, afecto y, principalmente, conciencia. Sembrar hoy hábitos sanos es regalar a las infancias el derecho a crecer fuertes y repletos de oportunidades.

Claves para fomentar hábitos saludables



1- Promover una alimentación equilibrada, rica en frutas, verduras y adecuada en nutrientes, no sólo previene enfermedades, sino que también contribuye a un desarrollo cognitivo óptimo. Acompañado de la hidratación adecuada, ayuda a establecer patrones saludables que perdurarán en la vida adulta.

2- La actividad física constante es otro pilar fundamental. Juegos al aire libre, deportes y ejercicios adaptados a cada edad estimulan el crecimiento muscular, fortalecen el sistema cardiovascular y mejoran la salud mental y emocional, además de favorecer la socialización.



3- El descanso es igualmente vital. Los niños necesitan suficientes horas de sueño reparador para consolidar la memoria, regular las emociones y revitalizar su cuerpo. Establecer rutinas nocturnas constantes ayuda a crear un ambiente propicio para el sueño.

4- El acompañamiento emocional y el estímulo de la creatividad y la curiosidad son indispensables. Crear espacios seguros donde los niños puedan expresarse, jugar y aprender con libertad fortalece su autoestima y resiliencia.

Tips para festejar de forma saludable



Para celebrar de forma saludable es importante centrarse en promover hábitos que contribuyan al bienestar integral de niños y niñas. Aquí te comparto algunas ideas claves para lograrlo:

1- Prepara comidas y snacks nutritivos, como platos con frutas, verduras y cereales integrales, evitando comida rápida y ultraprocesada. Involucrar a los niños en la preparación de los alimentos puede motivarlos a probar opciones más sanas. También es fundamental mantener una hidratación adecuada con agua durante todo el día.



2- Organiza juegos, paseos o deportes adaptados a la edad que fomenten el movimiento, la socialización y el disfrute. El ejercicio regular ayuda a prevenir el sobrepeso, mejora la salud cardiovascular y el bienestar emocional.

3- Limita el tiempo frente a pantallas, regula el uso del celular, tableta o televisión, destinando ese tiempo a actividades más saludables y creativas.

4- Compartí en familia, crea un ambiente seguro donde los niños puedan expresarse, jugar y disfrutar libremente, generando alegría y fortaleciendo su autoestima.



Este Día del Niño es una oportunidad para que familias, escuelas y comunidades renueven su compromiso con el cuidado integral de los niños, sembrando hábitos saludables que aseguren su felicidad y éxito a lo largo de toda su vida.