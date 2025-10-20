SUSCRIBITE
9 min
Hecho en casa: masa para pionono para rellenar con dulce o salado

Una receta simple y rápida de hacer, ideal para las Fiestas de Fin de Año... o no.

Redacción

Por Redacción

Lista de Ingredientes

azúcar: 75 gr

huevos: 5

harina 0000: 75 gr

miel: 1 cdita.

Preparación


Batir los huevos con el azúcar y la miel a punto letra. La mezcla debe quedar clara y espesa. Tamizar la harina e incorporarla al batido en tres veces, realizando movimientos envolventes, hasta lograr una mezcla homogénea.

Verter, suavemente, la preparación en un molde con papel manteca enmantecado en la base y bordes. Distribuir de manera pareja toda la mezcla. Cocinar en horno pre calentado a 200° C durante 8/9 minutos.

Luego de ese tiempo despegar los bordes ayudándose con un cuchillo. Colocar una placa sobre el pionono y desmoldar. Despegar el papel manteca nuevamente y enrollar. El relleno puede ser dulce o salado… vos elegís.


Temas

Alimentación

Cómo hacer

Fiestas de Fin de Año

Gastronomía

panificación

pionono

Receta fácil
Preparación

