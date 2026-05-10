Joseph Oughourlian de EL PAÍS: «el papel está muy vivo y es un producto de lujo»

Joseph Oughourlian, presidente del Grupo Prisa, editor de EL PAÍS, observa el panorama actual de la industria con optimismo tras un periodo de reestructuración financiera. El empresario francés, fundador de Amber Capital, sostiene que la fortaleza económica es el pilar fundamental para sostener la credibilidad periodística en un entorno de alta competencia digital y fragmentación informativa.

En esta entrevista, concedida originalmente a EL PAÍS, el directivo reflexiona sobre la transformación de Santillana, el valor de la radio en la era del podcast y el límite ético de la tecnología en las redacciones.

«A lo largo de estos últimos años, el periódico ha ganado su independencia de los poderes económicos e institucionales con la mejora de su posición financiera. Porque un grupo débil financieramente no puede ser independiente», afirma.

Independencia y el rol de la prensa en democracia

Pregunta: EL PAÍS cumplió 50 años en un escenario mediático dominado por redes sociales. ¿Puede mantener su influencia?

Respuesta: No puede influir de la misma manera que en los años setenta, cuando ayudaba a entender la democracia. Hoy los lectores son más sofisticados. Pero el periódico nunca ha sido tan fuerte. A lo largo de estos últimos años, ganó su independencia de los poderes económicos e institucionales gracias a la mejora de su posición financiera. Un grupo débil financieramente no puede ser independiente.

P: ¿Es el periodismo una herramienta de defensa ante el avance del populismo?

R: Defender la democracia es una cuestión de supervivencia. El periodismo de calidad no existiría en un mundo sin democracia. El populismo subió de la mano de las redes sociales, que se dieron cuenta de que empujar al ciudadano a los extremos es bueno para su negocio. Nosotros no podemos seguir ese camino; tenemos que ser firmes en nuestros valores.

El desafío de la Inteligencia Artificial en las redacciones

P: ¿Cómo afecta la inteligencia artificial (IA) a la producción de noticias?

R: Hay que adaptarse como lo hicimos con internet. Es una herramienta potente que puede aumentar la productividad, pero no puede sustituir el trabajo periodístico. Contrastar información, hablar con protagonistas y señalar matices solo lo puede hacer un ser humano. En educación, con Santillana, la IA nos permitirá tener un producto con el que pocas editoriales podrán competir.

El modelo de negocio: suscripciones y el futuro del papel

P: El grupo se fijó el objetivo de alcanzar 800.000 suscripciones digitales. ¿Cómo se logra en un mercado tan competitivo?

R: Vendiendo mejor un producto que es valioso. En las redes no sabés si te encontrás con un bulo o una media verdad. El modelo de suscripción es lo que reconoce el valor del contenido contrastado.

P: ¿Tiene futuro el soporte impreso?

R: El papel está muy vivo. Hace 15 años anunciaron su muerte y se equivocaron. Es obvio que el mundo es digital, pero el papel es hoy un producto de lujo que se puede disfrutar junto al consumo digital. Hay una demanda que persiste.

P: ¿Y la radio?

R: La radio es imbatible en su cercanía. La revolución digital no la sacudió, sino que la hizo crecer. Nuestros móviles hoy son transistores. Escuchar las mismas voces en tus momentos privados crea un vínculo que ningún otro medio puede quitar.

Deuda y estabilidad accionaria

P: El plan estratégico prevé una fuerte mejora de ingresos y resultados hasta 2029. ¿Qué motores impulsarán ese crecimiento?

R: Primero, crecer en América: esto aplica a la información, pero también a la radio y los podcasts. Segundo, el enfoque en otros verticales: música, deportes y estilo de vida. Históricamente el grupo tuvo un sesgo hacia la información, que es la parte menos rentable, y ahora empujamos marcas potentes en otros ámbitos.

P: Usted controla el 29% del capital y la deuda se redujo significativamente. ¿Hay estabilidad para los próximos años?

R: Tengo voluntad de permanencia. Siento que el trabajo apenas empieza. Dediqué los últimos cinco años a limpiar situaciones que no se gestionaron bien. Ahora que estabilizamos la compañía financiera y operativamente, veo un futuro muy interesante. Quiero aprovechar los años buenos.

Artículo basado en la entrevista brindada por Joseph Oughourlian a EL PAÍS.