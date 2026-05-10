Para el infarto: Independiente venció a Pérfora en Plaza Huincul y hay tres líderes la Liga Federal

Independiente ganó en Plaza Huincul y no hizo más que ratificar la tremenda paridad que hay en la zona alta de la división Sur de la Liga Federal de básquet. El Rojo se hizo gigante en el Oscar Piti Claris y con un trabajoso 76-72 alcanzó a su rival en la cima. Ambos, más Centro Español prometen un cierre de fase espectacular en las últimas tres jornadas, camino a los play offs.

En simultáneo, Club Plottier quedó a un paso de asegurar ventaja de localía porque superó a Atlético Regina por 75-66 y se aferra al cuarto puesto. En el Albo debutó como técnico Martín Pascal, pero el equipo no pudo cantar victoria en El Histórico.

Plottier logró una gran victoria en El Histórico. (Prensa Club Plottier)

Triunfo trabajado, con ventajas en los cuartos del medio

Pérfora picó en punta y ganó el primer cuarto por 15-12, pero a partir del segundo, Independiente controló el marcador y el partido. Quedó a uno camino a vestuarios (33-32), sacó diferencias en el tercero (55-51) y llegó con margen el cierre. Un doble de Julián Fedele con 1:50 por jugar puso el partido 72-65 y a partir de ahí abrochó un triunfo clave.

Drazen Sinigoj fue el goleador del Rojo con 19, pero también anotaron seguido Joaquín Marcon (18), Fedele (14) y David Oviedo (10). En el local sobresalieron Julián Ruiz (20), Santiago Candia (13), Lucas Mohen (12) y Pedro Emilio (11).

Los libres, que suelen ser determinantes, complicaron al Verde, que terminó con un 10-16 (63%), rubro en el que fue superado por el quinteto capitalino (21-28, 75%). El Rojo también fue superior en triples, con 7-18 (39%) contra 10-32 (32%) del dueño de casa.

Arranque calcado, diferencia local en el final

Club Plottier y Atlético Regina empezaron el juego con doble empate, en 24 y 11 puntos, pero a partir del tercero, el local sacó distancias y fue para siempre. El equipo de Sergio Bellandi prevaleció 21-13 y controló al Albo, que tuvo el debut de Martín Pascal como director técnico.

Angelo Sasso (22), Leandro Tapia (20) y Benjamín Loncón (12) conformaron el trío goleador del local, que también tuvo un buen aporte de Paolo Casale, dueño de 10 rebotes. En la visita no fueron suficientes los 15 puntos y 5 asistencias de Nacho Claris, ni el buen rendimiento de Germán Frencia (13 y 10 rebotes).

Club Plottier ganó con claridad la batalla de los rebotes, con 11 de diferencia (48-37); aunque la clave estuvo en los triples, porque Regina anotó apenas 3 en 23 intentos (13%). Plottier terminó con 10 de 28 (36%).

Angelo Sasso y Nacho Claris, los goleadores de la noche. (Prensa Club Plottier)

Así quedó la tabla antes de la semana clásica

La victoria de Independiente en Plaza Huincul dejó la zona alta al rojo vivo, porque Pérfora, Independiente y Centro Español lideran con marca de 9-2. Club Plottier es cuarto con 6-4, y en la parte baja, con récord negativo, están Pacífico (4-7), Deportivo Roca (3-7), Atlético Regina (2-9) y Petrolero Argentino (1-10).

Esta semana será clásica, porque el lunes se verán las caras Independiente-Pacífico en La Caldera de Neuquén; el martes medirán fuerzas Atlético Regina y Deportivo Roca, en La Calderita; mientras que el jueves será el turno para Petrolero vs. Pérfora, en el Mosconi de Cutral Co. Los tres se pondrán en marcha a las 21.