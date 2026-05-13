Neuquén e YPF delinean un plan técnico de trabajo para reducir las emisiones de metano en Vaca Muerta

El Gobierno de Neuquén e YPF comenzaron a trabajar en una agenda técnica con la lupa puesta en el impacto ambiental de la actividad petrolera. El foco de las reuniones es afinar los mecanismos de monitoreo, gestión y mitigación de las emisiones de metano en los yacimientos hidrocarburíferos de la provincia.

El encuentro estuvo encabezado por técnicos de la Subsecretaría de Cambio Climático y equipos operativos de la petrolera nacional.

Durante la jornada, desde la empresa expusieron sobre los avances y las líneas de acción vinculadas a la gestión de emisiones en sus distintas áreas operativas, detallando las medidas ya implementadas y las estrategias previstas a corto plazo.

El metano, un desafío clave en la industria

Según informaron, la reunión permitió poner en común criterios técnicos, revisar metodologías de trabajo y avanzar en procesos más eficientes para la medición, trazabilidad y reducción progresiva de emisiones de gases de efecto invernadero: especialmente metano, uno de los principales desafíos ambientales asociados al sector energético.

Santiago Nogueira, subsecretario de Cambio Climático de Neuquén, señaló que «la mitigación de metano requiere datos consistentes, criterios técnicos comunes y una articulación permanente entre el sector público y las empresas».

Asimismo, el funcionario remarcó la importancia de estandarizar la información recabada en el campo y aseguró que estos encuentros «permiten ordenar procesos, identificar oportunidades de mejora y avanzar hacia una gestión de emisiones cada vez más eficiente y verificable».

Esta agenda de articulación entre el sector público y las principales operadoras se enmarca en las exigencias que establece la Ley Provincial Nº 3454 de Acción Climática, señalaron.

Durante la mesa de trabajo, se abordó la necesidad de mejorar los mecanismos de intercambio de información técnica, evitar superposición de tareas y consolidar herramientas que permitan orientar las acciones de mitigación hacia los puntos de mayor impacto ambiental.