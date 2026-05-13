Río Negro se prepara para los Juegos EPADE 2026: la delegación completa

Este domingo comienza una nueva edición de los Juegos EPADE. Desde el 17 al 23 de mayo, la ciudad de Neuquén recibirá al handball y al atletismo. En la misma fecha, se disputarán en Santa Rosa, La Pampa, las competencias de judo, ciclismo y vóley. Además, en Viedma habrá acción en futbol y básquet. Además, la natación se está llevando adelante en Neuquén y finalizará el 15 de mayo.

La histórica competencia reúne a jóvenes deportistas de la Patagonia en la categoría sub 16. La delegación de Río Negro buscará recuperar la corona en los Epade, luego del subcampeonato 2025 y volver a ser protagonista tras coronarse en los Juegos ParaEpade e Integración

Los convocados en atletismo y handball

ATLETISMO

Aldana Amarilla (Roca)

Tiziana Zapata (Valcheta)

Emma López (Roca)

Jazmín Xion (Choele Choel)

Bianca González (Luis Beltrán)

Elena Fermín (Roca)

Luisana López (Roca)

Ámbar Fernández (Choele Choel)

Eluney Quiroga (Valcheta)

Rocío Guenchufil (Ramos Mexía)

Francesca Speciale (Viedma)

Maitena Filippini (Roca)

Zaira Melo (Cervantes)

Santiago Mochkofsky (Cipolletti)

Mauro Ulloa (Roca)

Alejo Rivas (Valcheta)

Roque Banegas (Cinco Saltos)

Laureano Pérez (Maquinchao)

Joaquín Rojas (Bariloche)

Martín Godoy (Luis Beltrán)

Ian Mortada (Valcheta)

Francisco Mosler (Ramos Mexía)

Thiago Veliz (Roca)

Noel Giménez (Ramos Mexía)

Thiago Acarraz (Ramos Mexía)

Marín Aguirre (Viedma)

HANDBALL

Gino Cornejo (Roca)

Máximo Suarez (Roca)

Lucio Pineda (Roca)

Simon Lezcano (Cipolletti)

Iker Martinez (Cipolletti)

Juan Manuccia (Cipolletti)

Lucas Burgos (Los Menucos)

Ivo Pavetto (Viedma)

Lucio Gómez (Bariloche)

Tobias Harris (Bariloche)

Luciano Sbaffo (Roca)

Newen Monzon (El Bolson)

María Bartolo (Roca)

Milagros Otero (Roca)

Juliana Velásquez (Roca)

Luzmila Arias (Cipolletti)

María Traiman (Roca)

Blesa Ponce, Valentina – Esc. Municipal N1

Julieta Paderno (Bariloche)

Flores Chiarenza, Josefina – Club San Esteban

Luana Burmeister (Bariloche)

Ludmila Leon (Viedma)

Bianca Pierantoni (Viedma)

Cuaglia Martina – Panteras

Emilia García (Roca)

Catalina Cabrera (Viedma)

Juana Slowik (Viedma)

Lynette Saco (Viedma)

La delegación en judo y ciclismo

JUDO:

57KG: Milagros Bolgniessi (Viedma)

63KG: Sofía Rodríguez (Cinco Saltos)

70KG: Tiziana Huinca (Viedma)

78KG: Aymara Saavedra (Viedma)

+78KG: Micaela Mastrangelo (Viedma)

66KG: Ian Figueroa (Cinco Saltos)

73KG: Wilson Molina (Viedma)

81KG: Bertola Federico (Cipolletti)

90KG: Jerónimo Fernández (Cipolletti)

+90KG: Mastrangelo Juan Cruz (Viedma)

CICLISMO

Santino Karam (Sierra Grande)

Bautista Gil (Contralmirante Cordero)

Ignacio Ávila (Sierra Grande)

Andy Zalazar (Allen)

Delfina Karaoke (Sierra Grande)

Solange Tolosa (Valcheta)

Priscila Rasgido (Sierra Grande)

Camila Fernández (Choele Choel)

La delegación de básquet y voley

BASQUET

Lara Van Der Linder (Viedma)

Carmela Otermin (Río Colorado)

Helena Madarieta (Viedma)

Rosario Macias (Río Colorado)

Aitana Di Liscia (Viedma)

Camila Caballero (Viedma)

Guadalupe Garcias (Roca)

Nahiara Calvo (Viedma)

Oriana Tosoni (Pehuenes)

Agostina Battistuzzi (Cinco Saltos)

Paz Quirno Costa

Martina Tjorik (Rio Colorado)

Mía Becker (Viedma)

Luisina Schinchirimini (Roca)

Renata Faciolo (Viedma)

Bautista Grazioli *Jorge Newbery

Lorenzo Ojeda

Francisco Lima (Roca)

Gregorio Santilli (Roca)

Karim El Bajghiti (Roca)

Alonso Benjamin *Pehuenes

Gael Fiñana (Roca)

Octavio Urdin (Roca)

Silva de la Vega (Cinco Saltos)

Bautista Rodríguez (Viedma)

Francisco Villavicencio (Viedma)

Stefano Fabi (Roca)

Teo Farrugia (Viedma)

Felipe Vercesi (Viedma)

Valentino Michelli (San Antonio Oeste

Lorenzo Cociancich (Viedma)

VOLEY: