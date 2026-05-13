Patricia Bullrich desafía al mileísmo y ya se mueve como candidata de la Ciudad de Buenos Aires

Patricia Bullrich decidió desafiar el poder político de Javier y Karina Milei y comenzó a mostrarse por decisión propia como potencial candidata a la jefatura de la Ciudad de Buenos Aires.

Patricia Bullrich acelera su proyecto porteño y desafía el control político de Karina Milei

La decisión de la actual senadora es una provocación explícita a la conducción de Karina Milei y una muestra de independencia política con capacidad para mellar la gobernabilidad del oficialismo nacional dado su rol clave en el Senado y en momentos en que el mercado no da por cierta la reelección de Javier Milei.

A la seguidilla de hechos que expusieron el distanciamiento de la exministra de Seguridad con la Casa Rosada, este miércoles se sumó una nueva declaración pública que fogoneó la interna.

Bullrich realizó un posteo en redes sociales en el que se quejó por el estado de los subtes en la Ciudad de Buenos Aires e hizo alusión al desarrollo que encontró en ese mismo medio de transporte en Santiago de Chile, donde estuvo de visita la semana pasada.

Desde la elección legislativa de octubre, donde obtuvo casi el 50% de los votos, la exintegrante de Juntos por el Cambio tiene como uno de sus objetivos políticos ser la candidata del oficialismo en el distrito porteño. Esa ambición comenzó a resultar incómoda para Karina Milei, que pretendía a Manuel Adorni en ese lugar. Pero los problemas del jefe de Gabinete por su descalce patrimonial dejaron el lugar vacante.

Bullrich se lanzó de cabeza a ocuparlo y la primera acción fue pedirle a Adorni que aclare “de inmediato la situación”.

Esta exigencia provocó el enojo de los hermanos Milei, que comenzaron a sospechar de las reales intenciones de quien fue elegida como principal ariete oficialista en la Cámara de Senadores.

Lejos de buscar puentes de acercamiento, Bullrich hilvanó una serie de acciones que profundizaron las diferencias.

Sin el consentimiento de sus jefes políticos, el viernes pasado realizó una caminata por Villa Lugano y de allí se dirigió a la reunión de gabinete que había convocado Adorni.

Allí Milei le envió un mensaje directo al enfatizar que no removería a su jefe de Gabinete y quien no estaba de acuerdo debía dejar el Gobierno. Bullrich intentó marcar su posición, pero no fue escuchada.

“El presidente tiene una emocionalidad intensa”, fue la frase de la ministra para graficar el tono con el que se había manifestado el jefe de Estado. Fue durante una jornada de debate agropecuario organizada el martes por Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y a la que fue invitada como “referente del sector”.

En la tarde, Bullrich participó de la reunión de la Mesa Política que se realizó en la Casa de Gobierno y se retiró antes por “reuniones de agenda en el Senado”.

A diferencia de otras reuniones similares, no hubo fotos en medio de sonrisas de ninguna de las dos reuniones, lo cual no deja de ser un dato llamativo dado que La Libertad Avanza hizo un culto de esa forma de comunicación en redes.

En este último encuentro, Bullrich informó que no tiene los votos para eliminar las PASO y propuso ofrecerle como moneda de cambio a la oposición dialoguista sacar del proyecto el capítulo de Ficha Limpia.

La postura de Bullrich no fue bien recibida por Karina Milei, quien pretende a toda costa que ambos temas sean debatidos y aprobados en el mismo proyecto.

El desmarque de Bullrich también tiene impacto en el plano económico, en momentos en que aparecen con más frecuencia análisis que no dan por descontado un nuevo triunfo de Milei.

La posibilidad de un cambio de rumbo político inquieta a los inversores y puede demorar la toma de decisiones y la llegada de dólares al país, condición esencial para fortalecer el plan económico.

Bullrich es consciente de esta situación y, sin embargo, azuza esta posibilidad, lo cual potencia el mal humor en el seno libertario contra la exfuncionaria.

El jefe de Gobierno de la Ciudad, Jorge Macri, le contestó –también por redes sociales– generando el primer ida y vuelta de lo que apunta a convertirse en la “batalla porteña” de 2027, pero que por estos días tiene fuerte impacto a nivel nacional porque puede significar una fractura muy costosa para La Libertad Avanza.

Corresponsalía Buenos Aires