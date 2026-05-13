Obras en Cipolletti: Nuevo Ferri ya cuenta con el 20% del tendido eléctrico

El barrio Nuevo Ferri de Cipolletti avanza en un proceso de normalización eléctrica que alcanzará a 346 familias de 20 manzanas, en el marco del Plan de Acceso Seguro a la Electricidad (PASE), impulsado por el Gobierno de Río Negro junto al Municipio y Edersa.

La obra comenzó en marzo y actualmente cuenta con un avance del 20%. Según informaron oficialmente, ya se realizaron bases para fundaciones de hormigón y tareas de colocación de columnas de baja tensión.

El proyecto contempla la instalación de infraestructura de media y baja tensión, además de tres transformadores de potencia, con el objetivo de garantizar conexiones seguras. La inversión supera los 800 millones de pesos y la finalización está prevista para la primera semana de septiembre.

Se trata de una intervención que responde al reclamo histórico de las familias del barrio, quienes durante años esperaron acceder al servicio eléctrico regular.

En este sentido, PASE realizó un trabajo de acompañamiento territorial. Previo al inicio de los trabajos, equipos de la Secretaría de Energía y Ambiente realizaron relevamientos casa por casa para conocer las condiciones de las viviendas, los electrodomésticos utilizados y los hábitos de consumo eléctrico.

Con esa información, el Gobierno provincial, el Municipio y Edersa comenzaron instancias de concientización sobre el uso eficiente de energía, con la intención de que las familias no se enfrenten a facturas elevadas.

En ese marco, este lunes también se realizó una charla informativa con vecinos del barrio para responder consultas y dar recomendaciones sobre uso racional de la electricidad.